Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli moet zomeraanwinst opnieuw teleurstellen

verschijnt ook zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles niet aan de aftrap bij Ajax. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. Ajax-trainer Francesco Farioli begint naar verluidt met dezelfde elf als in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard eerder deze week. Dit betekent dat evenals Weghorst genoegen moet nemen met een reserverol, mocht de beresterke spits überhaupt weer van de partij zijn.

Want volgens het dagblad staat er achter de naam van Brobbey nog een vraagteken voor het duel met Go Ahead Eagles. De Amsterdammer zou afgelopen woensdag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard eigenlijk aan de aftrap verschijnen, maar hij kreeg in de aanloop naar dat duel een tik tegen zijn been en kon daardoor niet in actie komen. Weghorst had gehoopt dat hij na het afhaken van Brobbey een basisplaats zou krijgen, maar Farioli gaf de voorkeur aan Chuba Akpom. De Engelsman nam het laatste doelpunt (de 5-0) voor zijn rekening en stevent ook in Deventer af op een basisplek in de opstelling.

Farioli houdt naar verluidt vast aan de elf spelers die Fortuna Sittard woensdagavond op een hoopje speelden. Dit betekent dat Remko Pasveer onder de lat staat en de defensie wordt gevormd door Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato. Sutalo verscheen tegen Fortuna Sittard aan de aftrap, maar keerde na de rust niet meer terug binnen de lijnen. Hij was niet helemaal ongeschonden uit de interlandperiode gekomen. De wissel was er echter een uit voorzorg en de Kroaat wordt in Deventer dus ‘gewoon’ aan de aftrap verwacht. Ook op het middenveld zeer waarschijnlijk geen wijzigingen. Farioli kiest vermoedelijk voor Jordan Henderson, Kian Fitz-Jim en Kenneth Taylor, wat betekent dat Davy Klaassen opnieuw hoogstens als invaller in actie zal komen.

Voorin houdt Farioli vast aan Bertrand Traoré en Mika Godts als buitenspeler en Akpom dus als centrumspits. De Italiaan vertelde op zijn persconferentie na afloop van het thuisduel met Fortuna Sittard dat hij Brobbey zaterdagavond in Deventer alweer in de wedstrijdselectie verwacht. De Oranje-international trainde de afgelopen dagen ‘gewoon’ mee met de groep, dus hij lijkt inderdaad fit genoeg om minuten te kunnen gaan maken. Volgens het AD gaat dat niet gebeuren als basisspeler en geldt dat dus ook voor Weghorst. Laatstgenoemde trappelt van ongeduld. Hij kreeg tegen Fortuna Sittard meteen twee mogelijkheden om zijn eerste treffer in het Ajax-shirt te maken, maar die waren niet aan hem besteed.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Akpom, Godts.

De ontmoeting tussen Go Ahead Eagles en Ajax begint om 20.00 uur.

