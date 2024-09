Ajax-samenwerking komt ten einde: ‘We zitten nu echt in een andere fase’

Ajax en Sparta Rotterdam gaan een punt zetten achter hun samenwerking. De afgelopen jaren mochten de Amsterdammers, in ruil voor kennisdeling, het gebruikmaken van elkaars systemen én het overmaken van een jaarlijks vast bedrag, elk jaar drie Sparta-spelers van jonger dan vijftien jaar overnemen. Maar aan deze samenwerking komt nu een einde, zo vertelt algemeen directeur Manfred Laros in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Ajax en Sparta sloegen in 2018 de handen ineen. De Amsterdammers deden vrijwel meteen zaken door het toptalent Jorrel Hato naar de hoofdstad te halen. Hato debuteerde begin 2023 in de hoofdmacht van Ajax en zou later dat jaar ook zijn eerste opwachting in het Nederlands elftal maken. De verdediger is inmiddels niet meer uit de basiself van Ajax 1 weg te denken en droeg in het afgelopen seizoen zelfs telkens de aanvoerdersband. De Amsterdammers plukten dus zeker de vruchten van hun samenwerking met Sparta. Maar aan de samenwerking komt nu na zes jaar dus een einde.

Artikel gaat verder onder video

Vorige maand kwam al naar buiten dat de clubs aan het kijken waren of ze de samenwerking nog wel wilden voortzetten. Volgens het Algemeen Dagblad zat algemeen directeur Laros van Sparta de voorbije periode met veel directieleden uit Amsterdam aan tafel. Zo voerde hij uitgebreide gesprekken met Edwin van der Sar, Sven Mislintat, Kelvin de Lang en ‘meest recent’ Marijn Beuker en Alex Kroes, de laatste twee respectievelijk Director of Football en technisch directeur in de Johan Cruijff ArenA. “De uitkomst van alle gesprekken met Ajax is dat beide partijen er ‘een andere visie op nahouden’ en dat de samenwerking daarmee officieel ten einde komt”, zo wordt Laros geciteerd.

Volgens de algemeen directeur heerst er bij beide clubs een gevoel van ‘trots’ over de samenwerking in de afgelopen zes jaar. Laros wijst echter op de groei die Sparta de voorbije jaren heeft doorgemaakt. “Feit is dat Sparta nu in een andere fase zit qua grootte, aantrekkingskracht en faciliteiten. Dat is de reden dat we op dit moment met elkaar in gesprek zijn over de beëindiging van de samenwerking. Dat doen we met heel veel respect voor elkaar, want we zijn in al die jaren erg gelukkig geweest met de samenwerking.” Volgens Laros is Sparta ‘weer terug op het niveau waar het hoort te zijn’, mede doordat de club de afgelopen jaren gebruik heeft kunnen maken van het scoutingsnetwerk en ‘de uitstraling van Ajax.’ “Dat netwerk heeft onze poel aan jeugdspelers vergroot en de uitstraling van Ajax hielp om bepaalde spelers bij Ajax te houden.”

LEES OOK: Ajax heeft beet en haalt jonger broertje van sterkhouder naar De Toekomst

Broertje van Hato

Door het nakende einde van de samenwerking tussen Ajax en Sparta zijn Ghalil Bousnane, Marouane Bentaleb (beiden Sparta Onder-15), Elgyn Hato (Onder-14, het jongere broertje van) en Jayvairo Gödeken (Onder-11) voorlopig de laatste jeugdspelers die in het kader van de samenwerking de overstap hebben gemaakt van Spangen naar de hoofdstad. “Al zijn dit vast niet de laatste Sparta-talenten die op enig moment de verleiding vanuit de hoofdstad niet kunnen weerstaan”, zo klinkt het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kenneth Perez vóór aftrap van Ajax - Fortuna al diep onder de indruk

Kenneth Perez ziet vóór de aftrap bij Ajax - Fortuna Sittard al iets waar hij enorm van geniet.