Farioli onthult wanneer hij Brobbey terugverwacht bij Ajax

Francesco Farioli verwacht zaterdag weer over te kunnen beschikken, zo vertelt de oefenmeester op de persconferentie na afloop van het duel van Ajax met Fortuna Sittard (5-0). De spits raakte dinsdag geblesseerd op de training.

Op de persconferentie voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard had Farioli al laten weten dat Brobbey woensdag zou starten. Toch kon de spits niet in de basis beginnen. Op de training had hij namelijk een ijsbeentje gekregen tijdens een duel, waardoor hij niet fit genoeg was om te spelen.

Na afloop van de overwinning op de Limburgers werd Farioli gevraagd naar de fitheid van Brobbey. “Vanmorgen werd hij wakker met veel stijfheid in zijn bovenbeenspier”, legt de trainer uit. “Dat kwam door het contact dat hij gisteren maakte bij een van de laatste duels van de training. We zullen de situatie dus in de gaten moeten houden.”

Brobbey kan zaterdag zeer waarschijnlijk spelen

Toch durft de oefenmeester wel een gok te wagen wanneer Brobbey zich weer bij de selectie van Ajax kan voegen. “Ik ben er vrij zeker van dat hij kan spelen tegen Go Ahead Eagles”, is hij duidelijk. De Amsterdammers reizen zaterdag af naar Deventer, waar het duel in de Adelaarshorst tegen Go Ahead Eagles om 20.00 op het programma staat.

