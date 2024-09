Ajax-supporters weten wie woensdag in de spits staat tegen Fortuna Sittard

heeft woensdagavond een basisplaats bij Ajax in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Dat heeft Francesco Farioli dinsdag bevestigd op zijn persconferentie. Brobbey krijgt daarmee de voorkeur boven én .

Het is na het sluiten van de transfermarkt een terugkomend onderwerp bij Ajax: de spitspositie. De Amsterdammers maakten gedurende de hele zomer werk van de komst van Weghorst en presenteerden de boomlange spits uiteindelijk pas een paar dagen voor het einde van de transferwindow. Farioli had op dat moment al de beschikking over Brobbey en Akpom. Beiden werden in de laatste dagen voor de deadline nog wel in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam, maar zijn ‘gewoon’ nog actief in de hoofdstad.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax creëert potentieel probleem voor Farioli: 'Het is nu precies hetzelfde'

Dat betekent dat er een serieuze concurrentiestrijd op komst is in de Johan Cruijff ArenA. Brobbey lijkt op dit moment de beste papieren te hebben. Hoewel hij onder Farioli vooralsnog pas twee keer aan de aftrap verscheen, heeft hij woensdagavond tegen Fortuna Sittard een basisplaats. Brobbey maakte vorige week nog veel indruk bij het Nederlands elftal in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland en zal tegen Fortuna Sittard gaan jagen op zijn eerste Eredivisiegoal van dit seizoen. Weghorst en Akpom moeten het dus doen met een reservebeurt en mogelijk een rol als invaller. Weghorst moet zijn debuut voor Ajax nog maken, Akpom kwam dit seizoen al acht keer in actie en was goed voor drie doelpunten (alle drie in de heenwedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok).

LEES OOK: Van der Gijp uitgesproken over duel Brobbey - Weghorst: 'Bij Ajax is die twijfel nu ook weg'

Klaassen en Berghuis

Op de invulling van de spitspositie na wilde Farioli niets kwijt over zijn opstelling tegen Fortuna Sittard. Davy Klaassen zal in ieder geval deel uitmaken van de wedstrijdselectie. Als de laatste puntjes op de i zijn gezet mag de middenvelder zich weer speler noemen van Ajax. Steven Berghuis zal er sowieso niet bij zijn. De linkspoot raakte een kleine maand geleden geblesseerd en staat zeker nog vier weken aan de kant. Owen Wijndal en Benjamin Tahirovic zouden hun rentree kunnen maken in de wedstrijdselectie. De twee werden eind juli verbannen naar de beloftenploeg, maar hebben zich inmiddels weer aangesloten bij het eerste.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Francesco Farioli verklapt op de valreep zijn spits tegen Fortuna 👀🎙️#ajafor pic.twitter.com/QdKFglIoNx — ESPN NL (@ESPNnl) September 17, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-spelers reageren geschokt op het trainingsveld na slecht nieuws

Ajax-trainer Francesco Farioli: "Op het moment dat het gebeurde, was iedereen tien seconden stil."