Ajax creëert potentieel probleem voor Farioli: 'Het is nu precies hetzelfde'

Ajax is in de spitspositie ‘niets’ opgeschoten. Dat stelt clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad althans. Ajax-trainer Francesco Farioli had al de beschikking over en en zag afgelopen week ook arriveren in Amsterdam. Volgens Inan denken en hopen Brobbey, Akpom en Weghorst allemaal de eerste spits te worden.

Ajax werd al vanaf begin juni in verband gebracht met de komst van Weghorst. De centrumspits had bij Burnley nog een contract voor een jaar, maar maakte er geen geheim van graag in Amsterdam te willen spelen. Weghorst had een overstap naar Ajax echter niet zelf in de hand. Hij was afhankelijk van de ontwikkelingen in de Johan Cruijff ArenA. Akpom stond op de nominatie om te vertrekken. Maar waar de Engelsman begin dit kalenderjaar nog kon rekenen op interesse uit zijn thuisland, bleef de ‘concrete’ belangstelling van clubs uit het buitenland deze zomer voor hem uit.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Brian Brobbey tegen Noa Vahle: ‘Je moet die vraag niet aan mij stellen’

Farioli heeft een probleem bij Ajax

Het was daardoor de vraag of Ajax Weghorst überhaupt naar Amsterdam kon halen. Technisch directeur Alex Kroes van Ajax zag afgelopen week echter tóch een gaatje. Weghorst tekende voor twee seizoenen en kan niet wachten om aan de slag te gaan. Inan denkt echter dat trainer Farioli nu een probleem heeft. De clubwatcher van het Algemeen Dagblad ziet dat Farioli verlost is van de overbezetting op de linksbackpositie, maar daar staat tegenover dat hij nu drie spitsen heeft die in aanmerking komen voor een basisplaats.

LEES OOK: Wout Weghorst emotioneel bij betreden Johan Cruijff ArenA

“Al speelt Ajax gigantisch veel wedstrijden en al heeft het na de winterstop zeven duels in 21 dagen, het gaat voor Farioli ontzettend lastig worden, hoeveel hij ook rouleert, om zowel Weghorst, Akpom áls Brobbey tevreden te houden”, zo vertelt Inan in de AD Voetbalpodcast. De verslaggever stelt dat Ajax in de spitspositie ‘niks is opgeschoten’. “Even los van de kwaliteit van de drie. Het verhaal van Beuker (Director of Football, red.) was dat je een duidelijke pikorde moet hebben: één hele goede spits, eentje die er onder tegenaan trapt en een jonkie daar weer onder”, zo klinkt het.

Situatie bij Ajax hetzelfde als vorig jaar

Inan ziet daarin geen verschil ten opzichte van een jaar geleden. Toen had Ajax met miskoop Georges Mikautadze, Brobbey en Akpom drie centrumspitsen in de selectie. Volgens Inan gingen zij er alle drie vanuit eerste spits te worden. “Het is nu precies hetzelfde, want Weghorst, Akpom en Brobbey denken en hopen alle drie dat ze de eerste spits worden.” Akpom verscheen dit seizoen al zes keer aan de aftrap bij Ajax. De Engelsman maakte anderhalve week geleden op bezoek bij Jagiellonia Bialystok nog een hattrick. Brobbey produceerde afgelopen donderdag in de return tegen Jagiellonia zijn eerste van dit seizoen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax grijpt drastisch in: 'Daar is de directie echt van geschrokken'

De directie van Ajax is 'geschrokken', zegt clubwatcher Johan Inan.