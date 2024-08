Wout Weghorst emotioneel bij betreden Johan Cruijff ArenA

Zijn transfer naar Ajax betekent veel voor . De van Burnley overgekomen spits werd emotioneel toen hij samen met zijn dochters het veld van de Johan Cruijff ArenA betrad.

Weghorst is al sinds zijn jeugd een Ajax-supporter. "Ik had als kleine jongen al een Ajax-pyjama aan. Jari Litmanen was mijn idool. En mijn opa was een enorme Ajax-fan. Als we vroeger op vakantie gingen en langs de Johan Cruijff ArenA reden, zei ik al dat ik daar zou gaan spelen. Dat ik hier net met mijn kinderen het veld op liep, had mijn opa erg trots gemaakt", vertelt hij aan Ajax tv.

Weghorst tekent voor twee jaar

De komst van Weghorst werd donderdagmiddag bevestigd door Ajax. De spits van Oranje komt over van het gedegradeerde Burnley, waar hij nog een verbintenis voor een seizoen had. In de Johan Cruijff ArenA tekent Weghorst een contract tot medio 2026.

Hoewel Ajax Weghorst al de gehele zomer wilde inlijven, kon men door de benarde financiële situatie pas laat toeslaan. Uiteindelijk is dat toch gelukt. In de Johan Cruijff ArenA gaat de Oranje-international de concurrentiestrijd aan met Brian Brobbey. Laatstgenoemde had gedurende het afgelopen seizoen op meerdere momenten problemen met zijn fitheid, waardoor de kans op minuten voor Weghorst aanwezig is.

