Brian Brobbey tegen Noa Vahle: ‘Je moet die vraag niet aan mij stellen’

is blij met de komst van Wout Weghorst naar Ajax. Dat zegt de 22-jarige spits van de Amsterdammers donderdagavond na de return tegen Jagiellonia Bialystok (3-0 overwinning) in de play-offs van de Europa League.

Weghorst werd donderdag gepresenteerd als nieuwe speler bij Ajax. Hij was tegen Jagiellonia Bialystok nog niet van de partij, maar zag vanaf de tribune wel hoe Brobbey één van de Amsterdamse doelpunten maakte. “Ik vind het goed dat hij er is. Concurrentie maakt iedereen beter. Het wordt een leuke strijd”, zegt Brobbey na afloop in gesprek met verslaggeefster Noa Vahle van Ziggo Sport.

Brobbey heeft Weghorst naar eigen zeggen nog niet gezien. “Ik denk dat hij nu in de kleedkamer is. Maar omdat ik dopingcontrole heb, heb ik hem nog niet gezien”, legt de spits uit.

Brobbey houdt zich desgevraagd op de vlakte over een transfer in het slot van de zomerse transferperiode. “Hoe ik me bij Ajax voel? Prima, hoor. Ik ben op mijn plek. Amsterdam, ook. Dus prima. Waar moet ik heen? Ik weet het ook niet. Als er iets moois komt, dan ga je altijd nadenken. Maar op dit moment zit ik lekker bij Ajax.”

De selectie van Ajax telt op dit moment vier centrumspitsen: Brobbey, Weghorst, Chuba Akpom en Julian Rijkhoff. “Vind je dat eigenlijk niet een beetje veel?”, vraagt Vahle aan Brobbey. De spits reageert met: “Dat is inderdaad veel, maar daarvoor moet je bij Alex Kroes (de technisch directeur van Ajax, red.) zijn. Niet bij mij.”

Vahle vraagt Brobbey ‘wat hij dan zegt’ tegen Kroes. “Ik heb niks te zeggen tegen Alex. Als je hem interviewt, kun je hem die vraag stellen. Als er een goede stap komt, ga ik natuurlijk nadenken. Maar als er niks komt, blijf ik lekker in Amsterdam. Ik ben gelukkig hier. Voorlopig is die goede stap er nog niet.”

'Zulke goaltjes tellen ook, ik maak hem met mijn heup.' 😜

Brian Brobbey is blij met zijn doelpunt en op zijn plek in Amsterdam 🙏#ZiggoSport #UEL #AJAJAG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 29, 2024

