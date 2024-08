Brian Brobbey maakt tijdens Ajax - Jagiellonia Bialystok slechte beurt bij Wesley Sneijder

heeft tijdens de eerste helft van het duel tussen Ajax en Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League een slechte beurt gemaakt bij Wesley Sneijder. De spits van Ajax miste enkele opgelegde kansen.

Brobbey krijgt donderdagavond in de punt van de aanval het vertrouwen bij Ajax. De Oranje-international kon in de eerste 45 minuten tweemaal koppen in kansrijke positie, maar wist het doel beide keren niet te vinden. “Je wordt afgerekend op dit soort momenten. Hij staat nu weer in de min, denk ik”, is Sneijder in de rust bij Ziggo Sport kritisch op Brobbey.

Presentator Wytse van der Goot stipt aan dat concurrent Chuba Akpom vorige week in de heenwedstrijd een hattrick maakte tegen Jagiellonia Bialystok (1-4 winst). “Brobbey staat wel twee keer op de goede plek. Hij is niet echt een kopper, dat weten we van Brobbey, maar dit zijn wel twee momenten waarvan er minimaal één in moet als je die strijd om de spitspositie straks wil winnen”, vervolgt Sneijder.

Sneijder is benieuwd hoe Brobbey om zal gaan met de concurrentie van zomeraanwinst Wout Weghorst. “Brobbey weet dat hij op papier niet de eerste spits is. Dat zal hem wel wat doen, denk ik. Want kwalitatief is hij natuurlijk wel de beste spits van Ajax, maar je wordt afgerekend op de mindere momenten tijdens trainingen en wedstrijden. Hij moet wel gaan scoren!”

