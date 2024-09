Farioli verrast fans na 5-0 overwinning: 'Het was verre van perfect'

Francesco Farioli is na de 5-0 overwinning op Fortuna Sittard nog uiterst kritisch op zijn ploeg. Ajax begon zeer zwak aan het duel woensdag en leverde de bal meermaals in. Dat moet er echt uit, vindt de Italiaanse oefenmeester.

Tegenover de camera's van ESPN doet Farioli zijn verhaal. "Nee, het was verre van perfect. Vooral in de eerste dertig minuten maakten we te veel fouten. Je kunt redenen daarvoor bedenken zoals dat we weinig wedstrijden hebben gespeeld onlangs, maar toch. We verloren in dat eerste halfuur zeven, acht ballen, waaruit zes counters voortkwamen. Ik denk dat we vandaag bijna meer counters tegen kregen in de eerste dertig minuten dan in alle andere wedstrijden bij elkaar."

Er was genoeg positiefs te noteren voor de gemiddelde Ajax-fan dinsdagavond, met de rentree van Davy Klaassen, het debuut van Wout Weghorst en de uitslag, maar daar wil Farioli niet te lang bij stilstaan. "Natuurlijk ben ik blij met het resultaat en dat we geen tegengoal hebben gekregen. Er hing bovendien een mooi sfeertje en ik zag veel goede dingen. Maar er moet nog veel werk verzet worden. Het is mooi om de goede momenten mee te nemen, die blijven makkelijker in ons geheugen hangen. Toch moeten we deze wedstrijd ook heel kritisch analyseren. De kleine dingetjes van vandaag zouden ons op een gegeven moment een goal tegen kunnen kosten. Dus dat moet beter."

Voor de Italiaanse coach leek deze wedstrijd toch een beetje op zijn debuut in de ArenA, omdat er onlangs twee wedstrijden van de Amsterdammers zijn afgelast en er een tijd geen duel op het programma stond. "Toen ik weer op het veld kwam, voelde het bijna weer als tegen Vojvodina (de eerste wedstrijd van Ajax onder de leiding van Farioli, red.). Er zat veel tijd tussen deze wedstrijden. Maar dit was wel een goede pot."

