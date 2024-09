'Ajax moet hem binnen afzienbare tijd verkopen en dan kijken of je een betere kan vinden'

Kenneth Perez komt in de nabeschouwing op de Eredivisiewedstrijd tussen Ajax en Fortuna Sittard (5-0) met een duidelijk advies aan technisch directeur Alex Kroes over verdediger . Die beschikt in de Johan Cruijff ArenA over een contract dat aan het einde van het seizoen afloopt.

Rensch speelde woensdag pas zijn eerste Eredivisiewedstrijd van het seizoen, nadat trainer Francesco Farioli hem rust gunde in de eerste twee speelronden. Tegen Fortuna tekende de rechtsback in de tweede helft voor de 4-0, door te profiteren van een inschattingsfout van doelman Mattijs Branderhorst - die zijn korte hoek helemaal open liet. Zijn treffer ten spijt, vindt Perez dat er nog genoeg aan te merken viel op het spel van Rensch: "Hij had heel veel balverlies en ook heel veel misverstanden met zijn collega's", oordeelt de ESPN-analist. "Een ouderwetse gok van de keeper. Iets te vroeg gestapt, maar goed gezien van Rensch, dan kan hij hem erin schuiven", luidt het verdict van Perez over het doelpunt.

Presentator Fresia Cousiño Arias vraagt vervolgens wat Ajax met het aflopende contract van Rensch aan moet. "Ik zou het logisch vinden om het te verlengen. Niet omdat hij zo geweldig is, maar het is een jongen van 21 met vijf jaar ervaring in de Eredivisie, die ook Europees heeft gevoetbald. Die moet je proberen te verlengen om dan eventueel te verkopen binnen afzienbare tijd, en dan kijken of je een betere kan vinden", zegt Perez. "Maar het zou natuurlijk gek zijn om iemand van 21, tegen die tijd 22, uit zijn contract te laten lopen", voegt de Deense oud-voetballer eraan toe.

Rensch heeft intentie om Ajax-contract te verlengen

Perez heeft niet het gevoel dat Rensch de absolute top nog gaat halen: "Als je er nu nog niet overheen bent gekomen..." Vervolgens komt het gesprek op de onderhandelingen tussen Ajax en het kamp-Rensch over een nieuwe verbintenis. "Ze zijn wel in gesprek en Rensch heeft zelf ook aangegeven dat hij wil verlengen. Hij vindt dat Ajax wel iets aan hem moet overhouden", zegt Cousiño Arias. Perez concludeert: "Dus dat komt wel goed."

