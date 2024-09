Perez valt iets op aan Ajax-supporters: 'Dat is niet gewoon voor dit publiek'

Kenneth Perez vindt het opvallend dat de supporters van Ajax erg optimistisch zijn over de huidige stand van zaken in de Johan Cruijff ArenA. Het zegt volgens de Deense analist álles over de moeilijke periode die Ajax de afgelopen twee jaar heeft doorgemaakt dat er zelfs na de nederlaag bij NAC Breda (woensdag exact een maand geleden) nauwelijks een wanklank te horen is op de tribunes.

Ajax verloor op 18 augustus met 2-1 in Breda. Daarna speelde het elftal van trainer Francesco Farioli nog wel het tweeluik met Jagiellonia Bialystok in de playoffs om een plek in de competitiefase van de Europa League, maar werden de Eredivisiewedstrijden tegen Feyenoord (uit) en FC Utrecht (thuis) vanwege politiestakingen geannuleerd.

Perez laat voorafgaand aan het thuisduel met Fortuna Sittard voor de camera's van ESPN zijn licht schijnen over de sfeer rond Ajax. "Ik vind het optimisme wel leuk van de Ajacieden, maar je hebt de laatste wedstrijd uit van NAC verloren. Maar: je hoort wel veel enthousiasme en optimisme. Dat geeft wel goed aan waar Ajax vandaan komt en wat er nu opnieuw opgebouwd moet worden."

'Dat is eigenlijk niet gewoon voor het publiek van Ajax'

Dat doet de ploeg van Farioli vooralsnog dus met de volle steun van het thuispubliek, merkt Perez op: "Ik moet zeggen: de supporters zetten wel de schouders eronder. Die proberen er wel iets van enthousiasme en positivisme onder te zetten, wat eigenlijk niet gewoon is voor dit publiek. Voor mij is dit wel nieuw", besluit de Deen, die als speler twee periodes onder contract stond bij Ajax.

