Opstelling Ajax: onbetwiste basisspeler haakt op laatste moment af, Farioli wijst vervanger aan

De opstelling van Ajax in het thuisduel met Fortuna Sittard is bekend. haakt vanwege een blessure op het laatste moment af, waardoor trainer Francesco Farioli ervoor kiest om in de punt van de aanval te posteren.

Farioli had dinsdag nog laten weten dat Brobbey zou starten tegen de Limburgers. De Italiaan sloot daarnaast niet uit dat hij mogelijk zou overschakelen op een 4-4-2-systeem, mede doordat hij over drie potentiële eerste spitsen beschikt, waarvan hij er in het gebruikelijke 4-3-3 maar eentje kan opstellen. Het afhaken van Brobbey zal aan die optie echter een einde hebben gemaakt.

De Italiaanse oefenmeester kan voorts nog altijd niet beschikken over Steven Berghuis. De rechtsbuiten annex aanvallende middenvelder raakte eind augustus op het trainingsveld geblesseerd. De verwachting was toen dat Berghuis er zo'n vier weken uit zou liggen, maar Farioli kwam dinsdag met slecht nieuws: het herstel van de creatieveling zal op dit moment nóg vier weken vergen.

Wie wél bij de selectie zit, is Davy Klaassen. De 31-jarige middenvelder rondde deze week zijn verrassende terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA af, een jaar nadat hij Ajax juist verruilde voor Internazionale. Farioli toonde zich een warm voorstander van het aanbieden van een eenjarig contract aan Klaassen, die in Amsterdam meetrainde om zijn conditie op peil te houden. Tegen Fortuna maakt hij direct deel uit van de spelersgroep, maar start Klaassen - zoals verwacht - op de bank.

Remko Pasveer verdedigt woensdagavond andermaal het doel van Ajax. Voor de geroutineerde keeper vormen Devyne Rensch (die zijn eerste Eredivisieminuten van het seizoen maakt), Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato de defensie. Op het middenveld start aanvoerder Jordan Henderson, geflankeerd doorKenneth Taylor en Kian Fitz-Jim. Voorin is Akpom dus de spits van dienst, waardoor Wout Weghorst plaatsneemt op de bank. Bertrand Traoré en Mika Godts moeten de Engelsman vanaf de flanken gaan bedienen.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Akpom, Godts

