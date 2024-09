Ajax ruim langs tiental Fortuna bij rentree Davy Klaassen en debuut Wout Weghorst

Ajax heeft woensdagavond de eerste Eredivisiewedstrijd in een maand tijd omgezet in een ruime thuisoverwinning op een tot tien man gereduceerd Fortuna Sittard: 5-0. maakte een kwartier na rust zijn rentree voor de Amsterdammers; korte tijd later gevolgd door het officiële Ajax-debuut van .

Het duel tussen Ajax en Fortuna Sittard was een inhaalwedstrijd vanwege de Europese verplichtingen van Ajax in de voorrondes van de Europa League. Ajax speelde sinds de confrontatie met het Poolse Jagiellonia Bialystok op 29 augustus geen wedstrijd meer, wegens politiestakingen tijdens de geplande wedstrijden met Feyenoord en FC Utrecht. Fortuna Sittard trad deze wedstrijd aan in een speciaal Fernando Ricksen-tenue als eerbetoon op de dag dat het vijf jaar geleden is dat hij overleed aan de gevolgen van spierziekte ALS. De oud-rechtsback van Fortuna speelde twee perioden in Sittard en voetbalde tussendoor voor AZ, Zenit Sint-Petersburg en Rangers FC. Het tenue is gebaseerd op dat van de ploeg uit Glasgow, waar Ricksen de meeste wedstrijden speelde. Een deel van de opbrengst van de shirtverkoop gaat naar Stichting ALS.

Artikel gaat verder onder video

De score kwam vroeg in de eerste helft al op 1-0 voor Ajax. Na een mooie combinatie met Bertrand Traoré kon Kenneth Taylor van dichtbij binnenschieten voor zijn eerste doelpunt dit seizoen. Fortuna Sittard had verder in de eerste helft toch het idee nog redelijk goed mee te kunnen in het spel van Ajax. Smaakmakers Kristoffer Peterson en Alen Halilovic waren dreigend en Halilovic schoot zelfs nog op de paal. Peterson viel later geblesseerd uit. Ondanks het aardige spel van Fortuna viel even later toch de 2-0 voor Ajax. Chuba Akpom kopte de doeltrap van Remko Pasveer mooi door naar Bertrand Traoré, die met een tik Darijo Grujcic te kijk zette. Traoré creëerde zo een één-op-één voor zichzelf, die hij goed binnenschoot. Nadat Ajax al een comfortabele voorsprong had, zorgde Rodrigo Guth ervoor dat het een nóg eenvoudigere avond tegemoet ging. Hij haalde Chuba Akpom onderuit, die net de bal aangespeeld kreeg onderweg naar de keeper. Het ontnemen van een scoringskans werd met rood bestraft.

LEES OOK: Jade Anna na doelpunt Kenneth Taylor: 'Ik wilde een grapje maken, maar...'

Na rust hadden de Ajacieden op de tribunes nog meer te juichen. Niet alleen vanwege de doelpunten, maar ook omdat publiekslieveling Davy Klaassen terugkeerde en voor de derde keer debuteerde voor Ajax. Ook Wout Weghorst maakte zijn debuut met een invalbeurt. Beide debutanten werden onder luid applaus ontvangen. Net voor het uur maakte Ajax ook de derde. Na wat combinatiespel dat volgde uit een corner, gaf Jorrel Hato de bal voor op Youri Baas, die binnenkopte. Dat was zijn eerste voor Ajax 1. Ook de 4-0 kwam op het bord te staan, op naam van Devyne Rensch. De rechtsachter kreeg via een verdediger de bal in het strafschopgebied aangespeeld en kwam zo voor de goal terecht. Mattijs Branderhorst maakte een grote fout en maakte een sprongetje opzij, waardoor zijn korte hoek niet meer afgedekt was. Rensch kon binnenschuiven.

LEES OOK: Grote verbazing bij Weghorst vlak voordat hij zijn debuut maakt voor Ajax

Chuba Akpom mocht vlak voor tijd nog tekenen voor de 5-0, op aangeven van Jorrel Hato. Het verdedigende talent waagde zelf eerst een poging, maar gaf de rebound af aan de Engelse spits. Zo won Ajax de eerste wedstrijd in weken en stijgt het naar het linkerrijtje, met nog steeds twee wedstrijden minder gespeeld. Fortuna Sittard zakt vanwege deze grote score op doelsaldo juist terug naar het rechterrijtje.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Pierre van Hooijdonk is uiterst kritisch en geeft Alex Kroes veeg uit de pan

Pierre van Hooijdonk heeft zijn sterke bedenkingen bij een keuze van Ajax.