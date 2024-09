Ramaj reageert voor het eerst na besluit van Farioli: 'Ik was verrast, net zoals iedereen'

stond vrijdagavond voor het eerst dit seizoen onder de lat. Niet bij Ajax, maar bij Jong Ajax. De Duitse doelman van de Amsterdammers hield zijn doel in het duel met Cambuur Leeuwarden (0-1 overwinning) schoon. Na afloop geeft de doelman te kennen dat hij verrast was door de mededeling van trainer Francesco Farioli.

"Er is een hoop gedoe geweest”, begint Ramaj voor de camera van ESPN. “Zoals iedereen weet, begin ik niet meer als eerste keeper bij Ajax. Ik doe nu elke dag mijn best om weer terug te keren en weer te spelen in officiële wedstrijden, ook voor Jong Ajax als het nodig is. Ik probeer er te zijn en de ploeg te helpen, vandaag was dat Jong Ajax."

Afgelopen seizoen was Ramaj de eerste doelman van Ajax na de blessures van Gerónimo Rulli en Jay Gorter. Farioli koos dit seizoen na zijn komst bij Ajax voor de veertigjarige Remko Pasveer als eerste keus. “Ja, ik was verrast, net zoals iedereen”, erkent de Duitser. “Het is de keuze van de trainer, hij is de baas, of ik het er nou mee eens ben of niet. Ik moet elke dag mijn best doen, binnen en buiten het veld. Vandaag voelt het goed om met nul tegengoals deze wedstrijd te winnen in dit grote en mooie stadion.”

Ramaj geeft aan wel te hebben gepraat met Farioli, maar wil zich daar niet over uitlaten. “Het is tussen ons. We moeten door”, aldus de 22-jarige doelman, die niet weet of hij tweede of derde keeper is. “Dat moet je aan hem vragen. Daar praten wij niet over.”

Er was interesse voor Ramaj

Vanwege het feit dat Ramaj inmiddels tweede of derde doelman is in Amsterdam, hoopte hij Ajax te kunnen verlaten. Afgelopen zomer kwam het niet tot een transfer, waardoor de doelman zich tot de winter zal moeten schikken in een bijrol. “Er was natuurlijk interesse, maar je moet naar het grotere plaatje kijken. Ik hoop dat ik snel weer bij het eerste onder de lat sta. Ik weet niet wat het plan is voor de komende weken”, besluit hij teleurgesteld.

