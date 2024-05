Bizarre actie tijdens bekerfinale wordt Allegri fataal: Juventus zet trainer per direct op straat

Juventus heeft trainer Massimiliano Allegri per direct ontslagen, zo maakt de Italiaanse grootmacht vrijdagmiddag bekend. De 56-jarige oefenmeester was bezig aan zijn tweede periode bij De Oude Dame, waarmee hij woensdag nog beslag wist te leggen op de Coppa Italia.

Eerder op de dag wisten diverse media al te melden dat de toekomst van Allegri aan een zijden draadje hing. Het was niet zozeer de vraag óf, maar wannéér de club het afscheid van de oefenmeester zou aankondigen. De club speelt nog twee competitiewedstrijden, uit bij Bologna (maandag 20 mei) en thuis tegen Monza (zondag 26 mei).

Artikel gaat verder onder video

Allegri zal dan echter niet meer op de bank zitten, blijkt uit een bericht dat de club via de officiële kanalen verspreidt. "Het ontslag volgt op bepaalde gedragingen tijdens en na de bekerfinale, die de club onverenigbaar acht met de waarden van Juventus en het gedrag dat degenen die de club vertegenwoordigen moeten aannemen", leest het. Daarmee doelt Juve op de rode kaart die de oefenmeester in de blessuretijd van het duel met Atalanta voorgehouden kreeg na aanmerkingen op de leiding. Allegri ontstak daarop in woede en begon zich zelfs langs het veld uit te kleden.

Tussen 2014 en 2019 beleefde Allegri een succesvolle eerste periode als trainer van Juve, waarmee hij vijf keer op rij de landstitel veroverde. In 2015 en 2017 bereikte de club daarnaast de finale van de Champions League, waarin het in achtereenvolgens FC Barcelona en Real Madrid de meerdere moest erkennen. In 2021 keerde Allegri terug op het oude nest, maar sindsdien heeft hij enkel de Coppa Italia van dit seizoen aan zijn prijzenkast toegevoegd. In de Serie A, waarin de club de vierde positie bekleedt, werd de laatste zes speelronden niet meer gewonnen.

🚨⚪️⚫️ BREAKING: Massimiliano Allegri has been sacked by Juventus with immediate effect. pic.twitter.com/gmFPgG7OMO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2024

