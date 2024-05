Spel is op de wagen: ‘Openingsbod van 40 miljoen euro gedaan voor Koopmeiners’

Het transferspel rondom is op de wagen. Juventus heeft volgens Calciomercato een eerste bod uitgebracht op de 26-jarige middenvelder van Atalanta Bergamo. De Italiaanse topclub hoopt hiermee Liverpool, dat ook geïnteresseerd in Koopmeiners, af te troeven.

Het openingsbod van De Oude Dame bedraagt volgens Italiaanse media veertig miljoen euro, plus vijf miljoen euro aan bonussen. Het is echter de vraag of de Europa League-winnaar genoegen neemt met dat bedrag. Naar verluidt hanteert Atalanta een vraagprijs van zestig miljoen euro voor de 21-voudig Oranje-international.

Om de hoge vraagprijs van Atalanta te compenseren zou Juventus de Spaans-Nederlandse verdediger Dean Huijsen in de deal willen betrekken, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De jonge verdediger werd in de tweede seizoenshelft uitgeleend aan AS Roma, waar hij een prima indruk maakte. Deze zomer keert de 19-jarige Huijsen terug bij Juventus. De Oude Dame schat zijn waarde in op zo'n 30 miljoen euro en wil hem daarom in een ruildeal betrekken.

Juventus is erg gecharmeerd van de multifunctionele Koopmeiners en ziet in hem een ‘kostbare joker’ voor de nieuwe trainer Thiago Motta. “Hij kan spelen als een soort tweede spits en als defensieve middenvelder, zoals in de Europa League-finale", aldus de Italiaanse sportkrant.

