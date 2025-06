Telstar maakt Eredivisiedroom werkelijkheid en dompelt Willem II in diepe rouw

Telstar en Willem II hebben zondagmiddag gestreden voor wat ze waard zijn tijdens de returnfinale van de play-offs, maar uiteindelijk trok Telstar aan het langste eind. De ploeg uit IJmuiden speelt volgend seizoen voor het eerst sinds 1978 in de Eredivisie, na een 1-3 overwinning.

De openingsfase van het duel in Tilburg was knotsgek. Binnen de kortste keren stond het al 0-2 voor de uitploeg. In de zesde minuut voetbalde Telstar fraai door de verdediging van Willem II heen, waarna Tyrone Owusu de bal leek kwijt te raken. Uiteindelijk viel hij voor de voeten van Mees Kaandorp, die simpel raakschoot. Zes minuten later was het weer raak. Een vrije trap van Willem II werd afgeslagen, waarna Telstar in de tegenaanval levensgevaarlijk werd. Een diepe bal van Tyrese Noslin kwam bij Kaandorp, die voorgaf op Youssef El Kachati. De spits controleerde fraai en zorgde voor de 0-2.

Artikel gaat verder onder video

Willem II leek even uit het veld geslagen, maar vervolgens zat het wat mee. In de 17e minuut werd een vrije trap van Rob Nizet van richting van afstand. Ronald Koeman jr. was kansloos: 1-2. Vervolgens kreeg de thuisploeg nog een hele goede kans via Ringo Meerveld, maar via een tegenspeler kwam de bal op de lat. In het restant van de eerste helft was Telstar de licht betere ploeg, maar het bleef ongekend spannend.

Na rust tasten beide ploegen weer wat af, maar Telstar opnieuw het elftal dat het meeste aanspraak maakte op een treffer. Via El Kachati onder andere miste het wat kansen, tot dat Kaandorp de 1-3 aantekende. In minuut 58 werd een hoekschop doorgekopt door Devon Koswal, waarna de linksbuiten bij de tweede paal simpel kon inknikken. Willem II probeerde van alles, maar echte kansen creëerde de thuisploeg niet. De storm van de thuisploeg bleef uit en na negentig minuten stond er dus een 1-3 eindstand op het bord. Telstar speelt daardoor volgend seizoen in de Eredivisie!

➡️ Meer Eredivisie nieuws

👉 Fulham bombardeert veelbesproken PSV'er tot topdoelwit 🔗

👉 ‘Eredivisie-trainer genoemd als nieuwe assistent Slot’ 🔗

👉 ‘Als hij fit is, is hij de beste speler van Feyenoord’ 🔗

👉 Opvallend transfergerucht over Ihattaren met klem tegengesproken 🔗

👉 Kraay looft toptalent: ‘Ik zie hem wel snel aansluiten bij Koeman’ 🔗