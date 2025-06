Promovendus wordt gewezen op Farioli: 'Niet doen wat die Italiaanse verrader deed'

Telstar is terug in de Eredivisie. Na een zevende plek in de Eerste Divisie en een knappe reeks in de play-offs mag Anthony Correia met zijn ploeg zijn kunsten gaan vertonen op het hoogste niveau. Hugo Borst komt dan met advies en wijst daarbij naar Francesco Farioli.

Correia stapte afgelopen zomer in het project-Telstar en maakte veel sneller dan verwacht een clubdroom werkelijkheid. Volgend seizoen is de ploeg in de Eredivisie te zien. Borst vindt dat een mooie ontwikkeling. "Van harte welkom in de eredivisie, vrienden van Telstar", begint hij in zijn column van het Algemeen Dagblad. "Jullie hebben er ogenschijnlijk niets te zoeken, maar wat is het jullie gegund. De promotie is dik verdiend." Borst ziet ook echt de hand van Correia. "Het voetbal zag er degelijk uit. Ik zag goede combinaties. Ik zag patronen. Ik zag een idee."

Daarmee is Borst nog niet klaar met het uitdelen van complimenten. "Zijn (Correia, red.) elftal zit logisch in elkaar. De spelers werken allemaal hard. Kenners zeggen dat hij uit iedereen het maximale weet te halen."

Vervolgens vergelijkt Borst Correia met de bij Ajax vertrokken Farioli. "Ze lijken een beetje op elkaar. Hopelijk doet de trainer van Telstar niet wat de Italiaanse verrader heeft gedaan. Vertrekken omdat er bij Ajax niet meer uit te halen valt. Voor zijn eigen loopbaan gaan en Ajax de kolere laten krijgen." Het nieuwe trainersduo in Amsterdam heeft volgens de columnist weinig kans van slagen. "Arme opvolger. John Heitinga (en Marcel Keizer) is volgend seizoen gedoemd om te struikelen. Stel dat Ajax PSG loot. Als Inter er met 5-0 af gaat dan vrees ik voor dubbele cijfers."

De journalist ziet ook dat het voor Telstar volgend seizoen best een lastig verhaal kan worden, ook op het gebied van financiën. Daar heeft Borst een oplossing voor: rijke mannen met een link naar de club. Zo worden Louis van Gaal, Leo Driessen, P. F. Thomése en Henk ten Cate gesommeerd om een bedrag te storten, onder andere voor het aanleggen van natuurgras.

