Oranje-international ‘moet’ Koeman bellen om interlandcarrière te redden

Hans Kraay junior adviseert om zelf contact op te nemen met Ronald Koeman. De analist denkt dat de 27-jarige vleugelaanvaller van Al-Ittihad daarmee binnen afzienbare tijd zou kunnen terugkeren in het Nederlands elftal.

Bergwijn kwam tot dusver in zijn carrière tot 35 interlands. Zijn laatste optreden in Oranje dateert echter van bijna een jaar geleden, in de kwartfinales van het EK tegen Turkije. Na zijn vertrek van Ajax naar Al-Ittihad verdween Bergwijn uit de plannen van Koeman. “Het is wel duidelijk dat sportieve ambitie niet de boventoon voert. Of het boek voor hem dicht is? Ja, in principe wel”, zei de bondscoach in september vorig jaar over Bergwijn.

Bergwijn reageerde vorige maand op het besluit van Koeman om hem niet langer op te roepen. “Het raakte me wel, man. Waarom zo op tv? We hebben echt lang samengewerkt; misschien had hij me ook kunnen bellen, misschien vindt hij dat ik hem moest bellen voordat ik die stap maakte. Als we eerlijk zijn en je kijkt met wat voor spelers ik speel, tegen wat voor spelers ik speel, je weet toch, dat doet echt niet onder voor de Eredivisie. Ik werd gewoon live op tv afgebrand. Hij zei iets van dat het alleen voor het geld was.”, zei Bergwijn bij CONVO Talkshow.

Vorige week was Koeman te gast in het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie van ESPN. De bondscoach liet toen merken dat een eventuele verzoening met Bergwijn niet door hem geïnitieerd zal worden. “Hij moet wachten tot er een nieuwe bondscoach komt. Dan zeg ik toch niks verkeerds? Hij heeft gezegd dat hij niet meer onder mij wil spelen, dan houdt het op. Die deur is dicht tot wanneer hij contact zoekt. Ik ga hem niet bellen”, zei de bondscoach.

Kraay junior was naast Koeman een van de tafelgasten vorige week. De oud-voetballer proefde dat de interlandcarrière van Bergwijn onder Koeman nog niet voorbij hoeft te zijn en komt vandaag met een dringend advies voor de linksbuiten. "Ik zou, als ik Bergwijn was, de telefoon pakken en de kou uit de lucht nemen”, zegt Kraay junior op de website van ESPN.

“Steven zit nog in z'n primetime, kan nog dik zeven jaar mee. Hij zal Koeman gehoord hebben bij ons. Wil hij zijn eigen carrière op orde houden, dan moet Bergwijn, als de competitie in de zandbak straks is afgelopen, zelf even de telefoon pakken en een kop koffie met Koeman gaan drinken”, vervolgt Kraay junior. “Ik weet honderd procent zeker dat Koeman dan 'ja, is goed' zal antwoorden. Bergwijn moet zich niet te groot voelen voor de eerste stap."

