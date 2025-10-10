Live voetbal 1

Schok bij Jong Oranje: Antoni Milambo moet per brancard van het veld bij Jong Oranje

Antoni Milambo
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
10 oktober 2025, 19:07

De schrik zit er goed in bij Jong Oranje. Antoni Milambo heeft op het eerste gezicht een ernstige blessure opgelopen tijdens de wedstrijd tegen de beloften van Bosnië en Herzegovina. ESPN-analist Marciano Vink vreest voor het ergste.

"Het ziet er niet goed uit", zegt Vink terwijl hij in de rust van de interland de beelden van het moment terugbekijkt. Te zien is dat Brentford-middenvelder Milambo een stap zet, niet goed terechtkomt, waarna hij direct naar de grond gaat. Het deed Vink direct denken aan Ruben van Bommel, die onlangs ook zwaar geblesseerd raakte en de rest van dit voetbalseizoen zal missen.

"Hij maakte een beetje dezelfde stap die Ruben van Bommel maakte, en we weten hoelang hij eruit ligt. Het is verschrikkelijk om naar te kijken. Dat hij het uitschreeuwt, is geen goed teken", zegt Vink.

Bekijk hieronder de beelden van het verschrikkelijke moment:

Brentford
Team: Brentford
Leeftijd: 20 jaar (3 apr. 2005)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brentford
1
0
2024/2025
Feyenoord
29
3
2023/2024
Feyenoord
8
1
2022/2023
Feyenoord
3
0

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
7
11
16
2
Liverpool
7
4
15
3
Spurs
7
8
14
4
Bournemouth
7
3
14
5
Man City
7
9
13

