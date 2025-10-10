Schok bij Jong Oranje: Antoni Milambo moet per brancard van het veld bij Jong Oranje

De schrik zit er goed in bij Jong Oranje. heeft op het eerste gezicht een ernstige blessure opgelopen tijdens de wedstrijd tegen de beloften van Bosnië en Herzegovina. ESPN-analist Marciano Vink vreest voor het ergste.

"Het ziet er niet goed uit", zegt Vink terwijl hij in de rust van de interland de beelden van het moment terugbekijkt. Te zien is dat Brentford-middenvelder Milambo een stap zet, niet goed terechtkomt, waarna hij direct naar de grond gaat. Het deed Vink direct denken aan Ruben van Bommel, die onlangs ook zwaar geblesseerd raakte en de rest van dit voetbalseizoen zal missen.

Artikel gaat verder onder video

"Hij maakte een beetje dezelfde stap die Ruben van Bommel maakte, en we weten hoelang hij eruit ligt. Het is verschrikkelijk om naar te kijken. Dat hij het uitschreeuwt, is geen goed teken", zegt Vink.

Bekijk hieronder de beelden van het verschrikkelijke moment: