Sander van der Eijk had PSV een strafschop moeten toekennen in de eerste helft van het thuisduel met Go Ahead Eagles, aldus Marciano Vink. Linksback van de Eindhovenaren ging na tien minuten spelen over het been van Eagles-captain , maar de arbiter zag geen aanleiding om de bal op de stip te leggen.

Salah-Eddine werd op de hoek van het strafschopgebied aangespeeld door Ivan Perisic en nam de bal met zijn rechterbeen mee. De zomeraanwinst liep vervolgens tegen Deijl op en ging naar de grond. Van der Eijk gebaarde direct dat er doorgespeeld moest worden, maar zowel het thuispubliek als PSV-trainer Peter Bosz dacht daar duidelijk anders over. De VAR greep echter niet in na het bekijken van de beelden. PSV kwam vervolgens via Guus Til alsnog op voorsprong.

In de rustanalyse bij ESPN geeft Vink zijn duidelijke mening over het penalty-moment. "Ik vind dit gewoon een penalty", zegt de oud-international. "Als dit op het middenveld gebeurt, dan is dit een overtreding. Dus als het in de zestien gebeurt, dan hoor je hier toch voor te fluiten? En een overtreding in de zestien is volgens mij gewoon een penalty." Karim El Ahmadi is het daarmee eens: "Ik vind ook dat Deijl hem wel raakt."

"Deijl houdt een beetje in", vervolgt Vink zijn betoog. "Maar je kan inhouden en toch nog eventjes, al is het maar dertig centimeter, doorlopen. Dan loop je óók tegen iemand aan. Of Salah-Eddine er teveel naar op zoek was? Natuurlijk was hij dat. Maar de ene keer noemen we iemand slim en de andere keer is het 'hij is er naar op zoek'. Dit is een penalty. Of Deijl of Salah-Eddine er heel veel aan kon doen, dat weten we niet", besluit Vink.