Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz kiest opnieuw voor Til in de spits

PSV neemt het dinsdagavond in de Champions League op tegen Napoli. De verwachting is dat Peter Bosz voor het duel in het Philips Stadion vasthoudt aan dezelfde namen als afgelopen weekend. Dat betekent dat weer in de punt van de aanval zal staan.

PSV zal dinsdag waarschijnlijk met dezelfde namen beginnen als zaterdag tegen Go Ahead Eagles. Dat betekent dat Matej Kovar het doel verdedigt en Jerdy Schouten weer in het hart van de verdediging staat. Naast hem kiest Bosz waarschijnlijk voor Yarek Gasiorowski, met Sergiño Dest en Anass Salah-Eddine op de vleugels.

Met Schouten een linie naar achteren, is er op het middenveld een plekje over naast Joey Veerman. Vermoedelijk wordt deze positie ook tegen Napoli ingevuld door Mauro Júnior. Voor hen neemt Ismael Saibari naar verwachting de meest aanvallende rol op het middenveld in.

In de voorhoede kiest Bosz waarschijnlijk voor de vaste namen op de flanken: Ivan Perisic en Dennis Man. In de punt van de aanval heeft de trainer weer beschikking over Ricardo Pepi en Myron Boadu, maar zij zullen niet heel lang kunnen spelen. Daarom zal Til zich naar verwachting weer mogen laten zien als spits.

Vermoedelijke opstelling PSV

Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Júnior, Veerman, Saibari; Man, Til, Perisic.