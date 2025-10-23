Woerts door het slijk gehaald: 'Glazenbolkijker voorspelde 0 punten voor Go Ahead in Europa'

Chris Woerts doet op tv en elders een hele hoop voorspellingen en zit er ook geregeld naast. Zo voorspelde hij dat Go Ahead Eagles 0 punten zou halen in de Europa League, maar door de overwinning op Aston Villa (2-1) staat de teller al op zes.

Go Ahead pakte vorig seizoen de beker door AZ in een strafschoppenserie te verslaan. Eerder had de ploeg uit Deventer ook al PSV en FC Twente uit het toernooi geknikkerd. Door de bekerwinst is Go Ahead dit seizoen in de Europa League actief, al werden hun kansen in dat toernooi vóór het seizoen vrij laag ingeschat. Woerts stelde bijvoorbeeld dat de ploeg van Melvin Boel in totaal 0 punten zou pakken in de competitiefase.

Na twee wedstrijden blijkt dat de zakenman er flink naast zit. Go Ahead won al bij Panathinaikos (1-2) en versloeg donderdagavond Aston Villa in de eigen Adelaarshorst (2-1). Met zes punten uit drie wedstrijden is er nog van alles mogelijk voor de geel-rode formatie. Journalist Jeroen Kapteijns drukt Woets maar even met zijn neus op de feiten.

"Sommige glazenbolkijkers zoals Chris Woerts voorspelden dat Go Ahead 0 punten zou pakken in de Europa League, maar het zijn er na drie speelrondes zes en daarmee heeft de Deventer club tot nu toe het best gescoord van álle Europese deelnemers uit Nederland", sneert Kapteijns richting de bargast van Vandaag Inside. Daarbij moet wel gezegd worden dat Ajax en PSV op een hoger niveau actief zijn, namelijk de Champions League.