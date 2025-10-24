Aston Villa-fans lachen zich stuk om prijzenkast Go Ahead Eagles

Aston Villa hoopte donderdagavond op een eenvoudige overwinning bij Go Ahead Eagles, maar niks bleek minder waar. De Deventenaren stegen boven zichzelf uit en versloegen de Premier League-club met 2-1. En het kan zomaar dat Go Ahead er na donderdag wat Britse fans bij heeft gekregen.

Voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd wisten de fans van Villa niet wat ze zagen, toen ze de faciliteiten van De Adelaarshorst zagen. De matige toiletten bij en de netten over de uittribunes zorgden voor afkeer. Enkele supporters spraken er zelfs schande van.

Toen zij bij het stadion kwamen, was de indruk van de Britten heel anders. Sommige van hen bezochten het museum en de prijzenkast van Go Ahead en reageerden positief verrast. De club uit Deventer, die buiten de beker van vorig seizoen niet recent de successen aaneengeregen heeft, heeft enkele interessante attributen in de prijzenkast gezet.

Zo staat er een magnetron achter glas, maar ook het menu van de eerste Europese uitwedstrijd ooit, tegen Panathinaikos. Meerdere Villa-supporters vinden dat komische toevoegingen aan de prijzenkast en overwegen dan ook om de club te blijven volgen. "Waarom zijn ze zo grappig?", vraagt een Brit zich af.

Fascinated to find a microwave in Go Ahead Eagles' history cabinet…#AVFC pic.twitter.com/jYAyRh3Ry4 — John Townley (@johntownley11) October 22, 2025