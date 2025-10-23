Sensatie in Deventer: Go Ahead Eagles verslaat Aston Villa

Go Ahead Eagles heeft voor een ongekende voetbalavond gezorgd in Deventer. De ploeg van Melvin Boel werd door velen kansloos geacht tegen Aston Villa, maar boog een 0-1 achterstand om: 2-1. Zo heeft Go Ahead na drie Europa League-wedstrijden al zes punten verzameld.

De eerste helft in Deventer kende een stormachtig begin. Aston Villa sloeg al in de vierde minuut toe via Guessand, die profiteerde van een ongelukkige actie van doelman De Busser. Go Ahead wankelde even, maar kreeg steun van het publiek en vocht zich langzaam in de wedstrijd. Ondanks de blessure van aanvoerder Nauber, die met een brancard het veld moest verlaten, hield de ploeg van Boel stand dankzij enkele belangrijke reddingen van De Busser. Villa bleef gevaarlijk via Sancho en Buendia, maar verzuimde de marge te verdubbelen.

© Imago

Artikel gaat verder onder video

En dat kwam de Engelsen duur te staan. Kort voor rust zette Suray De Adelaarshorst in vuur en vlam met een fraai schot in de bovenhoek, na een afvallende bal uit een vrije trap. De 1-1 viel op een moment dat Go Ahead het zwaar had, maar juist dat tekende de veerkracht van de thuisploeg. Met Goudmijn inmiddels in het veld voor de geblesseerde Breum gingen de Eagles met hernieuwde energie richting de kleedkamer, terwijl Villa zichtbaar gefrustreerd was dat het overwicht slechts één goal opleverde.

Na rust bleef Aston Villa het initiatief houden, maar Go Ahead hield stand en speelde met een bewonderenswaardige discipline. Ook De Busser hield zijn ploeg overeind . Halverwege de tweede helft volgde het moment dat Deventer nog lang zal bijblijven: Mats Deijl controleerde een hoge bal van Kramer in het strafschopgebied, nam hem aan op de borst en schoot de 2-1 tegen de touwen.

In de slotfase zette Aston Villa alles op alles. Emery bracht onder meer Malen, Rogers en Kamara in, maar Go Ahead weigerde te capituleren. Tien minuten voor tijd kreeg Villa via een handsbal van Dean James een strafschop, maar Buendia schoot de bal hoog over, waarna de Adelaarshorst juichte alsof er een doelpunt was gescoord. De thuisploeg hield vervolgens stand, en bij het laatste fluitsignaal barstte het feest los.