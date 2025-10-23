Live voetbal 18

Sensatie in Deventer: Go Ahead Eagles verslaat Aston Villa

Go Ahead - Villa
Foto: © Imago
6 reacties
Dominic Mostert
23 oktober 2025, 20:39

Go Ahead Eagles heeft voor een ongekende voetbalavond gezorgd in Deventer. De ploeg van Melvin Boel werd door velen kansloos geacht tegen Aston Villa, maar boog een 0-1 achterstand om: 2-1. Zo heeft Go Ahead na drie Europa League-wedstrijden al zes punten verzameld.

De eerste helft in Deventer kende een stormachtig begin. Aston Villa sloeg al in de vierde minuut toe via Guessand, die profiteerde van een ongelukkige actie van doelman De Busser. Go Ahead wankelde even, maar kreeg steun van het publiek en vocht zich langzaam in de wedstrijd. Ondanks de blessure van aanvoerder Nauber, die met een brancard het veld moest verlaten, hield de ploeg van Boel stand dankzij enkele belangrijke reddingen van De Busser. Villa bleef gevaarlijk via Sancho en Buendia, maar verzuimde de marge te verdubbelen.

Gerrit Nauber
© Imago
Artikel gaat verder onder video

En dat kwam de Engelsen duur te staan. Kort voor rust zette Suray De Adelaarshorst in vuur en vlam met een fraai schot in de bovenhoek, na een afvallende bal uit een vrije trap. De 1-1 viel op een moment dat Go Ahead het zwaar had, maar juist dat tekende de veerkracht van de thuisploeg. Met Goudmijn inmiddels in het veld voor de geblesseerde Breum gingen de Eagles met hernieuwde energie richting de kleedkamer, terwijl Villa zichtbaar gefrustreerd was dat het overwicht slechts één goal opleverde.

Na rust bleef Aston Villa het initiatief houden, maar Go Ahead hield stand en speelde met een bewonderenswaardige discipline. Ook De Busser hield zijn ploeg overeind . Halverwege de tweede helft volgde het moment dat Deventer nog lang zal bijblijven: Mats Deijl controleerde een hoge bal van Kramer in het strafschopgebied, nam hem aan op de borst en schoot de 2-1 tegen de touwen.

In de slotfase zette Aston Villa alles op alles. Emery bracht onder meer Malen, Rogers en Kamara in, maar Go Ahead weigerde te capituleren. Tien minuten voor tijd kreeg Villa via een handsbal van Dean James een strafschop, maar Buendia schoot de bal hoog over, waarna de Adelaarshorst juichte alsof er een doelpunt was gescoord. De thuisploeg hield vervolgens stand, en bij het laatste fluitsignaal barstte het feest los.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Gordon Feyenoord

Gordon onthult dat hij intiem is geweest met oud-speler van Feyenoord

  • Gisteren, 14:00
  • Gisteren, 14:00
PSV-trainer Peter Bosz

Bosz deelt ‘slechte ervaring’ met Beukema: ‘Speelde mijn zoon uit het elftal’

  • di 21 oktober, 07:25
  • 21 okt. 07:25
Peter Bosz met de rest van de technische staf van PSV

Gebroeders Van de Kerkhof woest: ‘Scheld Gasiorowski verrot en trek ‘m aan z’n oren!’

  • ma 20 oktober, 17:11
  • 20 okt. 17:11
2 6 reacties
Reageren
6 reacties
PSV bril!
199 Reacties
266 Dagen lid
573 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wauw!! Helemaal te gek! Gefeliciteerd GAE

descheids
451 Reacties
35 Dagen lid
678 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Geweldige prestatie van GAE, laten zien hoe het wel moet!

Joseph
Erkende gebruiker! Meer info
34 Reacties
1.006 Dagen lid
22 Likes
Joseph
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hebben het hartstikke goed gedaan. Nu even kijken hoe de andere 2 het doen, en dan worden er weer wat punten bij geschreven

Ferrari412T2
81 Reacties
759 Dagen lid
425 Likes
Ferrari412T2
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit is toch geweldig! Top gedaan van Go Ahead! Europees kan het al niet meer stuk!

svl
200 Reacties
1.061 Dagen lid
1.918 Likes
svl
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja lekker man, zeer mooi begin van de avond

FC Onkruid
167 Reacties
155 Dagen lid
259 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die pingel belandde bij de toiletten van het uitvak.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

PSV bril!
199 Reacties
266 Dagen lid
573 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wauw!! Helemaal te gek! Gefeliciteerd GAE

descheids
451 Reacties
35 Dagen lid
678 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Geweldige prestatie van GAE, laten zien hoe het wel moet!

Joseph
Erkende gebruiker! Meer info
34 Reacties
1.006 Dagen lid
22 Likes
Joseph
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hebben het hartstikke goed gedaan. Nu even kijken hoe de andere 2 het doen, en dan worden er weer wat punten bij geschreven

Ferrari412T2
81 Reacties
759 Dagen lid
425 Likes
Ferrari412T2
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit is toch geweldig! Top gedaan van Go Ahead! Europees kan het al niet meer stuk!

svl
200 Reacties
1.061 Dagen lid
1.918 Likes
svl
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja lekker man, zeer mooi begin van de avond

FC Onkruid
167 Reacties
155 Dagen lid
259 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die pingel belandde bij de toiletten van het uitvak.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Go Ahead - Aston Villa

Go Ahead Eagles
2 - 1
Aston Villa
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Europa Conference League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Fiorentina
2
5
6
2
Rayo
2
2
4
3
Strasbourg
2
1
4
4
Jagiellonia
2
1
4
5
Zrinjski
1
5
3
6
AEK Athens
2
4
3
7
AEK Larnaca
1
4
3
8
Lech
1
3
3
9
Sparta
1
3
3
10
Lausanne
1
3
3
11
Celje
1
2
3
12
Crystal Palace
1
2
3
13
Raków
1
2
3
14
Mainz 05
1
1
3
15
Samsun
1
1
3
16
Noah
1
1
3
17
Shakhtar D
2
0
3
18
Legia
2
0
3
19
Shkendija
2
-1
3
20
AZ
2
-3
3
21
Drita
2
0
2
22
Häcken
2
0
2
23
KuPS
2
0
2
24
Omonia
2
-1
1
25
Shelbourne
2
-1
1
26
Breidablik
2
-3
1
27
Hamrun
1
-1
0
28
Rijeka
1
-1
0
29
Slovan
2
-2
0
30
Dynamo Kyiv
1
-2
0
31
Olomouc
1
-2
0
32
CS U Craiova
1
-2
0
33
Shamrock
1
-3
0
34
Red Imps
1
-5
0
35
Rapid
2
-6
0
36
Aberdeen
2
-7
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel