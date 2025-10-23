Live voetbal 18

Ragnar Niemeijer meldt ‘onderbeenfractuur’ Gerrit Nauber: ‘Onduidelijk of dat ook een breuk is’

Gerrit Nauber
Foto: © Imago
0 reacties
Demen Bülbül
23 oktober 2025, 20:13

Gerrit Nauber lijkt donderdagavond een ernstige blessure opgelopen te hebben in de Europa League-wedstrijd van Go Ahead Eagles tegen Aston Villa. Commentator Ragnar Niemeijer meldt aan het begin van de tweede helft dat de verdediger van de Deventenaren een onderbeenfractuur heeft opgelopen.

Volg Go Ahead Eagles - Aston Villa in ons liveblog!

Nauber raakte donderdag na een harde tackle rond de middenlijn ogenschijnlijk ernstig geblesseerd. De stopper schreeuwde het uit van de pijn en maakte meteen duidelijk dat hij gewisseld moest worden.

Artikel gaat verder onder video

Nauber werd uiteindelijk per brancard van het veld gedragen. Aan het begin van de tweede helft meldt Niemeijer bij Ziggo Sport: “Eerst maar eens het nieuws uit Medisch Centrum Oost: Gerrit Nauber is in het ziekenhuis aangekomen na die tackle. Een onderbeenfractuur is het verhaal. Of dat ook een breuk betekent, is niet helemaal helder. Maar dat zijn geen goede berichten voor Go Ahead.”

De berichtgeving van Niemeijer is om twee redenen opmerkelijk. Allereerst omdat een fractuur medisch gezien altijd duidt op een breuk. En ten tweede omdat clubwatcher Wouter Foppen van de Stentor ongeveer gelijktijdig meldt dat er ‘nog niets te zeggen is’ volgens Go Ahead Eagles.

Foppen schrijft op X: “Gerrit Nauber is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over wat er precies aan de hand is, is volgens Go Ahead Eagles nog niets te zeggen.” Van wie Niemeijer zijn nieuwtje over Nauber heeft, is onduidelijk.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ayase Ueda Feyenoord

Feyenoord - Panathinaikos en AZ - Slovan Bratislava vervroegd door storm Benjamin

  • Gisteren, 22:47
  • Gisteren, 22:47
UTrecht Lyon

Olympique Lyon gebruikte niet-speelgerechtigde speler tegen FC Utrecht

  • Gisteren, 22:25
  • Gisteren, 22:25
Gordon Feyenoord

Gordon onthult dat hij intiem is geweest met oud-speler van Feyenoord

  • Gisteren, 14:00
  • Gisteren, 14:00
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Gerrit Nauber

Gerrit Nauber
Go Ahead Eagles
Team: Go Ahead
Leeftijd: 33 jaar (13 apr. 1992)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Go Ahead
9
2
2024/2025
Go Ahead
32
2
2023/2024
Go Ahead
27
2
2022/2023
Go Ahead
19
0

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Braga
3
5
9
2
Lyon
3
5
9
3
Ferencváros
3
2
7
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Dinamo Zagreb
2
4
6
5
Midtjylland
2
3
6
6
Brann
3
3
6
7
Aston Villa
3
2
6
8
Lille
2
2
6
9
Porto
2
2
6
10
Go Ahead
3
1
6
11
Fenerbahçe
3
0
6
12
Betis
3
2
5
13
Plzeň
2
3
4
14
Freiburg
2
1
4
15
Bologna
3
0
4
16
Genk
3
0
4
17
Panathinaikos
2
2
3
18
Celta
2
1
3
19
Roma
2
0
3
20
Young Boys
2
-1
3
21
Basel
3
-1
3
22
Ludogorets
2
-1
3
23
Sturm
2
-1
3
24
FCSB
3
-2
3
25
Stuttgart
3
-2
3
26
Nottm Forest
2
-1
1
27
Celtic
2
-2
1
28
PAOK
2
-2
1
29
Maccabi TA
2
-2
1
30
Crvena zvezda
3
-3
1
31
Nice
2
-2
0
32
Utrecht
2
-2
0
33
Feyenoord
2
-3
0
34
Salzburg
3
-4
0
35
Malmö
2
-4
0
36
Rangers
3
-5
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel