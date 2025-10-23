Ragnar Niemeijer meldt ‘onderbeenfractuur’ Gerrit Nauber: ‘Onduidelijk of dat ook een breuk is’

lijkt donderdagavond een ernstige blessure opgelopen te hebben in de Europa League-wedstrijd van Go Ahead Eagles tegen Aston Villa. Commentator Ragnar Niemeijer meldt aan het begin van de tweede helft dat de verdediger van de Deventenaren een onderbeenfractuur heeft opgelopen.

Nauber raakte donderdag na een harde tackle rond de middenlijn ogenschijnlijk ernstig geblesseerd. De stopper schreeuwde het uit van de pijn en maakte meteen duidelijk dat hij gewisseld moest worden.

Nauber werd uiteindelijk per brancard van het veld gedragen. Aan het begin van de tweede helft meldt Niemeijer bij Ziggo Sport: “Eerst maar eens het nieuws uit Medisch Centrum Oost: Gerrit Nauber is in het ziekenhuis aangekomen na die tackle. Een onderbeenfractuur is het verhaal. Of dat ook een breuk betekent, is niet helemaal helder. Maar dat zijn geen goede berichten voor Go Ahead.”

De berichtgeving van Niemeijer is om twee redenen opmerkelijk. Allereerst omdat een fractuur medisch gezien altijd duidt op een breuk. En ten tweede omdat clubwatcher Wouter Foppen van de Stentor ongeveer gelijktijdig meldt dat er ‘nog niets te zeggen is’ volgens Go Ahead Eagles.

Foppen schrijft op X: “Gerrit Nauber is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over wat er precies aan de hand is, is volgens Go Ahead Eagles nog niets te zeggen.” Van wie Niemeijer zijn nieuwtje over Nauber heeft, is onduidelijk.