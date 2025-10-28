Dit vinden politieke partijen van uitfans en vuurwerk in de voetbalstadions

De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur en de website 1908.nl vroeg zich af hoe politieke partijen aankijken tegen voetbalgerelateerde kwesties. GroenLinks-PvdA, D66, Forum voor Democratie, SP, VOLT, NSC, de Libertaire Partij en de Piratenpartij reageren op vragen over onder meer de aanwezigheid van uitsupporters bij wedstrijden en het gebruik van vuurwerk in de stadions.

Volgens de Tweede Kamer heeft Nederland de strengste voetbalwetgeving ter wereld. Veel supporters – vooral uitsupporters – ervaren die regels als verstikkend. Strenge maatregelen zoals verplichte bus- of treincombi’s en volledig afgesloten uitvakken zorgen voor groeiende irritatie en vergroten de kloof tussen fans van verschillende clubs.

In andere landen gaat men daar heel anders mee om. In Duitsland kunnen supporters van verschillende ploegen zich doorgaans vrij tussen elkaar begeven zonder noemenswaardige problemen. Ook Engeland wordt vaak als positief voorbeeld genoemd. 1908.nl vroeg partijen:

"Wat ziet uw partij als de oplossing om Nederlandse voetbalsupporters dichter bij elkaar te brengen en het contact tussen supporters van verschillende clubs te normaliseren?"

GroenLinks/PvdA: “De gemene deler is de liefde voor voetbal. Speel daarop in. Maak als club duidelijk dat gezonde rivaliteit iets anders is dan onversneden haat naar de tegenstander. Sta in nauw contact met de ‘harde kern’ en trek met ze op om de ‘rotte appels’ eruit te pikken. Zet rolmodellen binnen supportersgroepen in om positief gedrag te stimuleren. Zorg voor goed opgeleide stewards, die toegerust zijn op conflictbeheersing."

D66: "Het is belangrijk om vreedzaam contact tussen supporters van verschillende clubs te bevorderen. Daarvoor moeten we opnieuw kijken naar de huidige maatregelen en welke écht bijdragen aan meer veiligheid. Daarbij kunnen we leren van landen als Engeland en Duitsland. Maar ook een gastvrije ontvangst van uitsupporters kan helpen. Veiligheid blijft daarbij het belangrijkste uitgangspunt."

FvD: "Forum voor Democratie wil zo veel mogelijk vrijheidsbeperkende maatregelen voor supporters opheffen, door gericht opsporingsbeleid van de politie en geen collectieve straffen. Goedwillende supporters mogen nooit slachtoffer zijn van enkele raddraaiers."

SP: "Behandel voetbalsupporters als mensen en uitsupporters als gasten, die op bezoek zijn. Ga je mensen als beesten behandelen, gaan ze zich soms ook zo gedragen. Wij zijn voorstander van een gastvrije en vriendelijk ontvangst. Experimenten tonen ook aan dat dat werkt, bied een kopje koffie en een broodje aan en je hebt al een heel ander gesprek met bijbehorend gedrag. In het aangenomen voorstel van de SP staat ook dat we toe moeten naar een gastvrije ontvangst en het afschaffen van allerlei beperkende maatregelen. Uiteindelijk zou het doel moeten zijn om gewoon weer samen een voetbalwedstrijd te bezoeken en er samen voor, tijdens en na de wedstrijd een feest van te maken. Bij een aantal wedstrijden zou dat volgens ons nu al moeten kunnen."

Volt: "Bronnen geven aan dat spanningen rond voetbalwedstrijden oplopen, wat een zware druk legt op de schaarse politiecapaciteit. De voorgestelde oplossingen van Volt richten zich dan ook primair op het voorkomen van confrontaties en het verlagen van de politie-inzet. Het doel van deze maatregelen is om confrontaties te voorkomen en om tijd, geld en ruimte bij de politie vrij te maken voor andere problemen."

NSC: "We stappen af van standaard combiregelingen en vaksluitingen. Toelating wordt risico-gestuurd met strakke reisafspraken, goede stewarding en gerichte stadionverboden voor daders. We beginnen bij laag-risicoduels en breiden uit als dat goed gaat."

LP (Libertaire Partij): "Met het reguleren van de orde is gebleken dat dit het beste werkt als mensen gewoon door elkaar zitten. Door acties zoals deze komt er vaak een groepje onwelwillende personen bij elkaar te zitten die de problemen veroorzaken (en niet gecorrigeerd worden door anderen in het stadion), waardoor de overheid wederom een stok heeft om te slaan op de supporters. Dit moet wat betreft de LP maar afgelopen zijn en terug naar normen en waarden waarbij we elkaar aan kunnen spreken op het gedrag."

Piratenpartij: "De Piratenpartij staat voor persoonlijke vrijheid en is dus tegen de verplichte combiregeling. Wij zouden graag zien dat de mogelijkheid tot vrij reizen voor voetbalsupporters meer tot stand gaat komen. De Piratenpartij wil de overheid niet groter maken dan noodzakelijk en ziet het niet als kerntaak om supporters dichter bij elkaar te brengen. Wel geloven wij dat verstandhoudingen enkel kunnen normaliseren door goede communicatie en contact. Het is aan supporterverenigingen en clubs zelf om contact te normaliseren. Helaas is de realiteit wel zo dat bepaalde rivaliteit tussen supportersgroepen zo groot is dat dit nog niet overal mogelijk is."

Vuurwerk in voetbalstadions

Ook wilde 1908.nl weten hoe de partijen aankijken tegen vuurwerk in de stadions.

GroenLinks/PvdA: "Het sfeerverhogende karakter weegt niet op tegen het gevaar van ongelukken met (zwaar) lichamelijk letsel tot gevolg. Er zijn andere manieren te vinden om de sfeer in stadions te verhogen, voor jong en oud. Laat clubs daarover van gedachten wisselen met supportersverenigingen."

D66: "Vuurwerk is heel lang een mooie traditie geweest, ook bij voetbalwedstrijden. Tegelijkertijd zien we dat vuurwerk een controleerbare factor kan zijn. Geweld tegen hulpverleners, brandstichting en overlast komt veel voor. D66 is dan ook voorstander van een algemeen vuurwerkverbod. Dat geldt ook voor voetbalwedstrijden."

FvD: "Forum voor Democratie is voorstander van vuurwerk in voetbalstadions, omdat dit sfeerverhogend is. Dit moet wel veilig gebeuren."

SP: "Als je diep in ons hart kijkt, is Bengaals vuur op de tribunes ook prachtig. Maar we kunnen niet anders dan uit veiligheidsoverwegingen meegaan dat we dat niet allemaal kunnen toelaten. Dan zal het professioneel moeten worden afgestoken; daar zijn ook goede ervaringen mee en werkt net zo goed sfeerverhogend."

Volt: "Vuurwerk is bij wet verboden. Volt houdt zich hieraan, ook als het gaat om voetbalwedstrijden"

NSC: "Illegaal vuurwerk blijft verboden. Wel geven we ruimte aan vooraf vergunde, professioneel begeleide pyro met vaste veiligheidszones en een directe stopknop. Waar dat niet kan, kiezen we voor creatieve licht- en geluidsshows zodat sfeer blijft zonder onnodig risico."

LP (Libertaire Partij): "De Libertaire Partij is een vrij simpele partij. Zolang je een ander er geen kwaad mee doet zijn wij voor. Een gordijnstang kun je ook iemand mee aanvallen, en die gaan we ook niet verbieden."

Piratenpartij: "De Piratenpartij vindt dat pyro-acties een mooi onderdeel kunnen zijn van tifo-acties in voetbalstadions. Zolang dit aangekondigd en profesioneel gebeurt, is dat dus prima. Onaangekondigd vuurwerk afsteken is niet de bedoeling."