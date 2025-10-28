Jeroen Rijsdijk staat bij Almere City onder zware druk. De Eredivisie-degradant is belabberd aan het seizoen begonnen in de Keuken Kampioen Divisie. Met slechts elf punten uit dertien wedstrijden, met een zeventiende plaats tot gevolg, is de onrust binnen de club sterk toegenomen.

Volgens Voetbal International is het sentiment rond Rijsdijk inmiddels omgeslagen. De keuze van Almere City om al vóór de degradatie uit de Eredivisie te beslissen dat de trainer ook dit seizoen aan zou blijven, lijkt verkeerd te hebben uitgepakt. In plaats van een frisse start bleef de negatieve sfeer hangen, en de nieuwe campagne verloopt teleurstellend.

Artikel gaat verder onder video

"Rijsdijk handelt bovendien als een coach die in paniek is en die voelt dat zijn baan op het spel staat. Hij wisselt veel en is uitermate kritisch op zijn spelers", schrijft het weekblad.

'Stemmen gaan op om Rijsdijk te ontslaan'

Binnen de club klinken steeds meer signalen dat het rommelt in de kleedkamer. De 47-jarige trainer zou zijn spelers geregeld hard aanpakken na fouten, zowel intern als voor de camera. Hij wisselt veel, uit openlijk kritiek en 'heeft er bovendien een handje van zijn spelers voor de camera niet in bescherming te nemen'.

De komende bekerwedstrijd bij derdedivisionist Sparta Nijkerk wordt nu cruciaal. Een uitschakeling zou de positie van Rijsdijk nog verder ondermijnen. “Aangezien ambities en ongeduld bij Almere altijd groter zijn dan realisme en geduld zal het einde van Rijsdijk nabij zijn”, vermoedt het blad. Verschillende geledingen binnen de club zouden inmiddels pleiten voor zijn ontslag.