Na de pijnlijke 1-4 bekernederlaag van NAC Breda tegen Heracles Almelo heeft doelman zijn Instagram-account offline gehaald. De Griekse keeper maakte een cruciale fout in de wedstrijd en werd daarna hard aangepakt door de supporters.

NAC kwam er woensdagavond niet aan te pas tegen Heracles, dat na het vertrek van Bas Sibum voor het eerst onder leiding stond van interim-trainer Hendrie Krüzen. De hekkensluiter van de Eredivisie boekte in het Rat Verlegh Stadion een 1-4 zege en plaatste zich zo voor de tweede ronde van het bekertoernooi.

Fout Lamprou leidt tot kritiek

Lamprou stond tegen Heracles voor de tweede keer op rij onder de lat bij NAC. De 34-jarige Griek krijgt sinds het uitduel bij sc Heerenveen van afgelopen weekend (3-3) van trainer Carl Hoefkens de voorkeur boven Daniel Bielica. In het Abe Lenstra Stadion ging Lamprou de mist in bij de 3-2 van Václav Svejk, maar desondanks mocht hij in het bekertoernooi blijven staan. Tegen Heracles schatte de doelman een voorzet van Luka Kulenovic verkeerd in, waardoor Jizz Hornkamp de 0-2 gemakkelijk kon binnenkoppen.

Lamprou haalt Instagram-account offline

De fout van Lamprou leidde op social media tot scherpe kritiek van de NAC-aanhang. Zo plaatste supportersplatform @BSideRats een cynisch bericht op X (zie hieronder). Het Instagram-account van Lamprou is donderdagochtend niet meer te openen en lijkt ergens in de uren na de wedstrijd tegen Heracles te zijn gedeactiveerd. Thijs Kroezen, die namens bovengenoemd platform verantwoordelijk is voor de bewuste tweet, komt op persoonlijke titel met een reactie. "Wat mij betreft moet de focus niet op de doelman, maar op de keuze die wordt gemaakt", schrijft Kroezen. "Als ik daar gisteren zelf niet aan heb bijgedragen met deze tweet, was dat niet goed."

Lamprou trekt boetekleed aan na nederlaag

Kroezen spreekt in een andere persoonlijke tweet zijn waardering uit voor het feit dat Lamprou na de bekernederlaag wel 'gewoon' de media te woord wilde staan. Voor de camera's van ESPN gaf de Griekse sluitpost aan dat hij er begrip voor zou hebben als hij zijn basisplaats komend weekend, als in de Eredivisie een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles op het programma staat, weer kwijt zou zijn. "Ik ben best realistisch op dat vlak", aldus Lamprou, die wel hoopt dat hij het vertrouwen van Hoefkens behoudt: "De trainer beslist, dus er valt weinig te zeggen. Ik baal dan wel, want ik heb er keihard voor gewerkt. Ik kom van ver, want ik heb zes maanden zonder club gezeten en ze hebben me hier de kans gegeven", aldus de keeper.