zou er begrip voor hebben als NAC Breda-trainer Carl Hoefkens hem komend weekend weer op de bank zet. De doelman begon de afgelopen twee duels in de basis, maar zag er in beide wedstrijden niet al te best uit.

Hoefkens verraste dinsdag door aan te kondigen dat Lamprou zijn nieuwe eerste keeper is. De doelman was daar zelf ook door verrast, zo laat hij na het bekerduel met Heracles Almelo (1-4 nederlaag) weten aan ESPN. "Vorige week zag ik het niet aankomen, maar ik was er wel superblij mee", zo vertelt Lamprou. Toch is hij absoluut niet tevreden met zijn optredens; tegen sc Heerenveen vrijdag (3-3) maakte hij een blunder en ook tegen Heracles zag hij er bij twee tegengoals niet goed uit.

Artikel gaat verder onder video

"Je moet schakelen en er gewoon staan", gaat de sluitpost verder. "Grotendeels doe ik wel goede dingen, dat weet ik. Misschien vallen die niet altijd op, maar het zijn wel dingen die we bespreken." Hoewel hij blij is met zijn basisplaats, is Lamprou kritisch op zijn eigen prestaties. "Op cruciale momenten moet ik er staan en dit mag gewoon niet gebeuren. Tegen Go Ahead Eagles wordt weer een lastige wedstrijd", zegt hij.

Lamprou begrijpt als hij basisplaats kwijtraakt

Staat de Griek zaterdag weer in de basis bij NAC? "Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Dat beslist de trainer. Misschien speel ik, misschien niet." Op de vraag of hij het terecht zou vinden als hij gepasseerd wordt, antwoordt de doelman: "Ja, dat zou ik begrijpen. Ik ben best realistisch op dat vlak." Toch zou het wel een flinke domper voor Lamprou zijn als hij op de bank moet plaatsnemen. "De trainer beslist, dus er valt weinig te zeggen. Ik baal dan wel, want ik heb er keihard voor gewerkt. Ik kom van ver, want ik heb zes maanden zonder club gezeten en ze hebben me hier de kans gegeven." Ondanks de teleurstelling blijft Lamprou positief over zijn situatie bij NAC. "Nog steeds ben ik superblij, maar fouten maken hoort ook bij voetbal. Je gaat vallen en weer opstaan. Alleen was dit onnodig", besluit de doelman.