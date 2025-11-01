PSV - GVVV. Het is een van de grootste wedstrijden uit de geschiedenis van de amateurclub uit Veenendaal, maar trainer Gerry Vink baalt van het feit dat zijn ploeg vrijdagavond tijdens de bekerloting is gekoppeld aan de regerend landskampioen.

Dat vertelt de oefenmeester van GVVV Veenendaal kort na afloop van de loting aan De Gelderlander: "Heel jammer, dacht ik meteen. Want in de tweede ronde van de beker worden de recettes nog niet gedeeld. Dat betekent dus dat GVVV veel geld misloopt. Bij een thuiswedstrijd waren er vier- à vijfduizend mensen gekomen, die allemaal 10 euro of meer betalen. Je mist als amateurclub dus al snel 75.000 euro.”

Daarnaast beseft Vink, die eerder deze week met zijn elftal De Graafschap wist uit te schakelen, dat het een loodzwaar duel wordt in Eindhoven: "Het is de zwaarst denkbare loting, dat kunnen we wel zeggen. De kans dat we nu een ronde verder komen, is natuurlijk heel klein. En dat is uiteindelijk toch waar we het voor doen: we willen zo ver mogelijk komen in de beker. Ook in dat opzicht is het jammer.”

Wel kijkt Vink uit naar het weerzien met PSV-verdediger Sergiño Dest, met wie hij in het verleden samenwerkte in de jeugd van Ajax: Voor iedereen wordt het een prachtige ervaring."