Emiliano Martínez vernedert Brazilië tot op het bot: bondscoach keurt actie af

Argentinië heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een duidelijk signaal afgegeven aan de rest van de wereld. De wereldkampioen van 2022 was op eigen veld met grote cijfers te sterk voor aartsrivaal Brazilië: 4-1. Het buurland werd tot op het bot vernederd. Doelman deed er in de slotfase nog een paar schepjes bovenop door de bal hoog te houden met zijn bovenbenen.

Argentinië wist voorafgaand aan het duel met Brazilië al dat het zich had geplaatst voor het Wereldkampioenschap van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Maar als de Brazilianen hadden gedacht dat ze daardoor op een minder gemotiveerd Argentinië zouden stuiten, kwamen ze al heel snel bedrogen uit. Belangrijke spelers zoals Lionel Messi en Lautaro Martínez waren weliswaar niet eens van de partij, maar ook zonder hen werd Brazilië in de tweede helft volledig overlopen. Julián Álvarez, de ster van Atlético Madrid, opende al na vier minuten de score en Enzo Fernández maakte er nog geen tien minuten later al 2-0 van.

Matheus Cunha bracht Brazilië nog voor het verstrijken van het half uur terug in de wedstrijd, maar spannend werd het niet. Alexis Mac Allister herstelde de marge nog voor de rust tot twee doelpunten en twintig minuten voor tijd zorgde Giuliano Simeone voor de kers op de taart. Hij bepaalde de eindstand op 4-1. De vernedering voor Brazilië werd in de slotfase compleet door Martínez. De doelman, die tijdens het gewonnen WK van 2022 in Qatar uitgroeide tot nationale held door zowel in de kwartfinale tegen Nederland als in de finale tegen Frankrijk strafschoppen te keren, zag plots zijn kans schoon om de bal een paar keer hoog te houden met zijn bovenbenen. Die actie leidde tot veel enthousiasme op de tribunes.

Het moment dat Martínez de Brazilianen tot op het bot vernederde, gaat viraal op social media. “Je staat met 4-1 achter tegen je rivaal en Emi Martínez gaat de bal hooghouden… Mijn hoofd zou heet zijn”, zo schrijft iemand op X. Hij is niet de enige die niet kan geloven dat Martínez zoiets doet in zo’n grote wedstrijd. “Emi Martínez doet dit absoluut niet tijdens een wedstrijd tegen Brazilië”, zo klinkt de verbazing. Zijn trainer Lionel Scaloni kon de actie overigens wat minder waarderen. De succescoach schudde met zijn hoofd en maakte met handgebaren duidelijk dat de sluitpost zulke acties beter achterwege kon laten.

Emiliano Martínez 😳 — ESPN NL (@ESPNnl) March 26, 2025

No way Emi Martinez is doing this during a match vs Brazil 😭😭😭😭



pic.twitter.com/fRSy6MCqzy — Janty (@CFC_Janty) March 26, 2025

Emi Martinez was doing kick-ups while Argentina were beating Brazil 4-1 👀 pic.twitter.com/BQJtdoDjVW — Football on TNT Sports (@footballontnt) March 26, 2025

Down 4-1 to your rivalling nation and Emi Martinez is doing keepy ups on you….



My head would be HOT 😭😭😭 pic.twitter.com/fr68WlZilX — george (@StokeyyG2) March 26, 2025