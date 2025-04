Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli voert drie wijzigingen door tegen Willem II

Ajax begint zondag vermoedelijk met drie nieuwe namen aan het uitduel bij Willem II, dat om 16.45 uur begint. Trainer Francesco Farioli kan in Tilburg weer beschikken over en , beiden lijken volgens het Algemeen Dagblad terug te gaan keren in het elftal. Ook lijkt zich te mogen opmaken voor een basisplaats.

Afgelopen weekend kwam Ajax in eigen huis op een 0-1 achterstand tegen NAC Breda, maar wist de koploper van de Eredivisie het daarna alsnog om te draaien: 3-1. De drie punten brachten de ploeg van Farioli weer een stapje dichter bij de 37ste landstitel. Met nog zes wedstrijden te gaan bedraagt de voorsprong op nummer twee PSV negen punten.

Farioli kon tegen NAC geen beroep doen op rechtsback Gaaei, die het tweede duel van zijn schorsing uitzat die werd opgelegd na zijn rode kaart in het uitduel bij AZ (2-2). Ook Brobbey was niet van de partij: de spits ontving in de met 0-2 gewonnen topper bij PSV zijn vijfde gele kaart van het seizoen en was derhalve ook geschorst. Zowel Gaaei als Brobbey lijken zich op te mogen maken voor een basisplaats in Tilburg, hun terugkeer in het elftal gaat in dat geval ten koste van Lucas Rosa en Don-Angelo Konadu.

Matheus verdedigt in Tilburg andermaal het doel van Ajax, omdat Remko Pasveer nog niet volledig is hersteld van de liesblessure die hem de voorbije weken langs de kant hield. Achterin keert Gaaei dus terug op de rechtsbackpositie, Farioli lijkt zijn defensie verder intact te gaan houden. Dat betekent dat Josip Sutalo in het centrum opnieuw wordt geflankeerd door Ahmetcan Kaplan, die de eveneens geblesseerde Youri Baas vervangt, en dat Jorrel Hato andermaal de linksback van dienst is .

Op het middenveld lijkt Jordan Henderson zich dus te mogen opmaken voor een terugkeer in de basisformatie, waardoor Steven Berghuis uit het elftal zou verdwijnen. De Engelse aanvoerder wordt naar verwachting geflankeerd door Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Voorin keert Brobbey dus terug in de punt van de aanval, de spits wordt vanaf de vleugels naar verwachting bijgestaan door Bertrand Traoré vanaf rechts en Mika Godts vanaf links.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Willem II:

Matheus; Gaaei, Sutalo, Kaplan, Hato; Henderson, Klaassen, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts

Welk resultaat verwacht jij bij Willem II - Ajax? Laden... 13.4% Een overwinning voor Willem II 2.8% Een gelijkspel 83.8% Een overwinning voor Ajax 142 stemmen

