Vermoedelijke opstelling Feyenoord: keert herstelde Hwang tegen Fortuna direct terug in de basis?

Feyenoord begint zaterdagmiddag vermoedelijk met de van een blessure teruggekeerde In-beom Hwang in de basis aan het uitduel bij Fortuna Sittard, dat om 16.30 uur begint. Verder lijkt trainer Robin van Persie zijn opstelling niet te gaan wijzigen ten opzichte van het uitduel bij AZ van vorige week, dat door Feyenoord met 0-1 werd gewonnen.

Feyenoord komt zaterdag als eerste van de traditionele top-drie van de Eredivisie in actie. De Rotterdammers hopen in de resterende zes wedstrijden van het seizoen nog een gooi te kunnen doen naar de tweede plaats, die momenteel met een voorsprong van vijf punten in handen is van PSV - dat op 11 mei nog op bezoek komt in De Kuip.

Van Persie vertelde vrijdag dat Hwang (28) zaterdag weer deel zal uitmaken van de wedstrijdselectie. De middenvelder keert naar verwachting direct terug in de basis, waardoor de tot middenvelder omgeturnde linksback Gijs Smal genoegen zal moeten nemen met een plek op de reservebank. De overige tien namen lijken dezelfde te zijn die in Alkmaar de volle buit wisten mee te nemen.

Dat betekent dat Timon Wellenreuther tegen Fortuna andermaal het doel van Feyenoord zal verdedigen en dat de defensie van rechts naar links wordt gevormd door Givairo Read, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Op het middenveld wordt Hwang geflankeerd door Jakub Moder en Antoni Milambo. Voorin is Ayase Ueda andermaal de spits van dienst, terwijl de vleugels naar verwachting bezet worden door Anis Hadj Moussa (rechts) en Igor Paixão (links).

Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen Fortuna Sittard:

Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Hartman; Hwang, Moder, Milambo; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.

