Danny Buijs ondanks felle kritiek vrijgesproken: géén schorsing tegen Feyenoord

Danny Buijs mag zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord ‘gewoon’ op de bank plaatsnemen bij Fortuna Sittard. De hoofdtrainer hing een schorsing boven zijn hoofd na enkele uitspraken over scheidsrechter Ingmar Oostrom, maar de onafhankelijke beroepscommissie betaald voetbal van de KNVB heeft hem vrijgesproken. De aanklager had Buijs graag voor één wedstrijd willen schorsen.

Fortuna Sittard leed op zaterdag 29 maart een pijnlijke nederlaag tegen Sparta. De Rotterdammers beleven een uiterst moeizaam seizoen, maar boekten in Limburg een duidelijke overwinning: 0-3. Buijs kon het na afloop niet laten om het optreden van scheidsrechter Oostrom te bekritiseren. “Laat ik er maar één ding over zeggen… Kijk, mijn team was slecht, maar deze man: wauw… Gewoon z’n hele presentatie, z’n houding: ik krijg kippenvel als wij erover staan te praten. Echt. Ik ben ook af en toe niet goed, en daar mag men wat van zeggen of een gele kaart voor geven, maar die houding: ik krijg echt kippenvel over mijn hele lichaam”, zo zei Buijs voor de camera van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

De aanklager betaald voetbal van de KNVB wilde Buijs naar aanleiding van bovenstaande uitspraken voor één wedstrijd schorsen. Deze zouden in strijd zijn geweest met de Gedragscode van de KNVB. Fortuna Sittard was het daar niet mee eens en ging niet akkoord met het voorstel. De Limburgers tekenden beroep aan en met succes, want de tuchtcommissie kwam vrijdagmorgen met de volgende uitspraak: “De onafhankelijke tuchtcommissie betaald voetbal spreekt Danny Buijs vrij van het aan hem ten laste gelegde namelijk dat hij de belangen van de sectie betaald voetbal van de KNVB of de voetbalsport in het algemeen zou hebben geschaad.

Hij zou tijdens een interview van ESPN na afloop van de op 29 maart 2025 gespeelde wedstrijd Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam de scheidsrechter op verbale wijze in diskrediet hebben gebracht. Op basis van de inhoud van het dossier en de behandeling ter zitting, mist de tuchtcommissie de overtuiging dat de door Buijs geuite bewoordingen leiden tot een bewezenverklaring van het aan hem ten laste gelegde.”

Niet geschorst

Dit betekent dus dat Buijs zaterdag ‘gewoon’ mag plaatsnemen op de bank als Fortuna Sittard het op eigen veld opneemt tegen Feyenoord. De ontmoeting begint om 16.30 uur. Fortuna Sittard bezet op dit moment de negende plaats. Feyenoord is de huidige nummer drie, met vijf punten minder dan PSV.

