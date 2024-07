Belgische media kijken met massaal onbegrip naar Roemenië – Nederland

Het Nederlands elftal rekende dinsdagavond zeer eenvoudig af met Roemenië, waardoor het zich zaterdag mag melden in de kwartfinale van het EK. Roemenië maakte in de groepsfase indruk, door als groepshoofd boven De Rode Duivels te eindigen in de poule, maar tegen Nederland was het bedroevend, zo stellen ook de Belgische kranten.

Het Laatste Nieuws vraagt zich één ding hardop af na de wedstrijd tussen Oranje en Roemenië. “Hoe is dit Roemenië eerste kunnen worden in de poule van de Rode Duivels? Met uitzondering van tien enthousiaste beginminuten kende Oranje geen enkele moeite met Stanciu en co. Cody Gakpo was met een goal en assist de grote man bij Nederland, dat zijn beste match van dit EK voetbal speelde: 3-0”, schrijft het medium.

HLN zag dat Oranje velen malen beter was dan de opponent, waar België het moeilijk tegen had. “Zo werd het vaak net niet voor Oranje. Meteen na rust voorkwamen de Roemeense verdedigers met kunst- en vliegwerk dat Malen en Memphis de score verdubbelden. Van Dijk knikte na de zoveelste Nederlandse aanval tegen de paal”, valt er te lezen.

“Niet België, wel Roemenië mocht het opnemen tegen Nederland in de voorlaatste achtste finale. Zonder succes. Nederland was duidelijk de betere ploeg. Oranje morste met kansen, maar won uiteindelijk toch verdiend met 0-3 en staat zo in de kwartfinale”, omschreef Nieuwsblad na de wedstrijd. Sporza was enthousiast over Nederland. “Wie stopt Oranje?”, valt er te lezen.

