België uit frustratie richting één persoon na enorme teleurstelling: 'Dan ben je knettergek'

België hoopte zich na een teleurstellende groepsfase in de achtste finales tegen Frankrijk van een betere kant te kunnen laten zien, maar na een afwachtende houding bleef het uiteindelijk met lege handen achter (1-0). De Rode Duivels zijn opnieuw vroegtijdig klaar op een eindtoernooi en de Belgische media zijn dan ook niet mild voor de (wan)prestatie van de ploeg. Vooral bondscoach Domenico Tedesco krijgt er flink van langs.

België werd ondanks het teleurstellende resultaat tijdens het Wereldkampioenschap van 2022 in Qatar geacht de groep met Roemenië, Oekraïne en Slowakije ‘gewoon’ winnend te besluiten. In de eerste wedstrijd tegen Slowakije ging het echter meteen mis (0-1 verlies). België herstelde zich vervolgens tegen Roemenië (2-0 winst), maar kwam in de laatste groepswedstrijd tegen Oekraïne niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Wat vooral opviel aan het optreden van de Belgen tegen Oekraïne was de afwachtende houding. De manschappen van Tedesco leken niet voor de winst te gaan.

Dat is de Rode Duivels duur komen te staan. Ze eindigden door het gelijkspel tegen Oekraïne op de tweede plaats en werden daardoor gekoppeld aan Frankrijk. Tedesco koos er in de achtste finalewedstrijd voor om in te zakken en de Fransen te laten komen. Marc Degryse, 63-voudig international, plaatst grote vraagtekens bij de intenties van Tedesco. “Grote ontgoocheling omdat we te weinig hebben laten zien, vooral dan in balbezit. We hebben de Fransen echt niet zenuwachting kunnen maken. Eén goede kans voor De Bruyne op het laatst. Maar als je daarop moet gokken, dan is dat toch niet de juiste aanpak geweest”, zei de voormalig profvoetballer maandagavond in Deviltime. “We mogen blij zijn dat de Fransen ook niet top waren. Als ze wat beter hadden afgewerkt, dan was het verschil ook groter geweest.”

Jan Mulder kon zich in de rust al niet vinden in de rol van Kevin De Bruyne. De aanvoerder en grote ster van de Rode Duivels moest zich tegen de Fransen schikken in een opvallend defensieve rol. “De Bruyne is je allerbeste speler… Als je die als trainer niét aan de bal wil laten komen, ben je knettergek. Bij Manchester City speelt De Bruyne vijftig meter hoger. Als je een goeie counter wil opzetten, moet De Bruyne mee kunnen lopen. Nu gaat er zoveel verkeerd en is het spel zo voorspelbaar.” Degryse sloot zich daarbij aan. “De meest logische opstelling zou met De Bruyne hoger op het veld zijn en zonder Openda. Dit is zó eenvoudig te verdedigen voor de Fransen, waardoor ik er echt niet in geloof. Dit Frankrijk is nochtans te pakken. Maar het lijkt alsof ze voor een 0-0 en een strafschoppenreeks gaan.”

Peter Vandenbempt had hoge verwachtingen toen hij de opstelling zag. Met naast De Bruyne ook Yannick Carrasco, Jeremy Doku, Romelu Lukaku en Loïs Openda verscheen er immers voldoende offensief geweld op het veld. “Nochtans leek dit op papier een gedurfde opstelling van Tedesco, maar daar hebben we in de wedstrijd zelf weinig van teruggezien. We verdedigden misschien wel compact, maar voetballend was het een grote teleurstelling”, schrijft Vandenbempt in zijn analyse bij Sporza. Hij bestempelt het Belgische EK als een ‘mislukking’. “Wat mij betreft, heeft vooral de bondscoach veel krediet verloren op dit toernooi. Tedesco maakte in veel opzichten toch geen te beste beurt. Wil dat zeggen dat de voetbalbond hem buiten moet zetten? Neen. Maar een gronde evaluatie zal toch gemaakt moeten worden door technisch directeur Franck Vercauteren.”

