'België hakt eindelijk knoop door over zwalkende bondscoach Tedesco'

Bondscoach Domenico Tedesco van België heeft vrijdag te horen gekregen dat hij wordt ontslagen, zo meldt Het Laatste Nieuws. Onder leiding van de Italiaanse Duitser beleefden De Rode Duivels een teleurstellend Europees Kampioenschap in Duitsland en werden de resultaten ook daarna niet beter. Bovendien kwam Tedesco in botsing met sterspelers als Thibaut Courtois.

De Belgische krant schrijft dat Tedesco zelf reeds op de hoogte is gesteld door de KBVB en dat er vrijdag 'in de namiddag' een officiële bekendmaking zal gaan volgen.

Tedesco werd in februari 2023 aangesteld als bondscoach van de Belgen en tekende destijds een contract tot medio 2026. Het EK in Duitsland liep echter uit op een grote teleurstelling voor onze Zuiderburen: België overleefde weliswaar de poulefase - waarin het uitkwam tegen Slowakije, Roemenië en Oekraïne, maar was in de achtste finale kansloos tegen Frankrijk (1-0). Bovendien eindigde België als derde in de Nations League-poule met (wederom) Frankrijk, Italië en Israël. De ploeg moet daarom in maart in een tweeluik met Oekraïne degradatie naar Divisie B van het toernooi zien te voorkomen.

Tedesco botste met sterspeler Courtois

Gedurende zijn bondscoachschap kwam Tedesco zoals gezegd in botsing met doelman Thibaut Courtois (Real Madrid). De sluitpost besloot in de zomer van 2023 een EK-kwalificatieduel met Estland te laten schieten omdat de bondscoach de aanvoerdersband aan Kevin De Bruyne gunde. Courtois hakte uiteindelijk de knoop door en besloot zich helemaal niet meer beschikbaar te stellen voor de nationale ploeg zolang Tedesco nog aan het roer stond.

Wie Tedesco moet gaan opvolgen is nog niet bekend. De Belgische media speculeerden de voorbije weken al volop over de mogelijke kandidaten, daar het vertrek van Tedesco al geruime tijd werd voorzien. Onder meer Louis van Gaal werd genoemd, terwijl ook de naam van Thierry Henry voorbijkwam. De Fransman was eerder als assistent van Roberto Martínez werkzaam bij de Belgische ploeg en had afgelopen zomer de Olympische ploeg van zijn vaderland onder zijn hoede op de Spelen in Parijs. Henry ontkende eerder deze week echter dat er al contact zou zijn gelegd door de KBVB over een terugkeer.

