Henry komt met duidelijke reactie op geruchten over toekomst

Thierry Henry gaat niet aan de slag als bondscoach van België, zo maakt de Fransman duidelijk. De voormalig spits wordt genoemd als de voornaamste kandidaat om Domenico Tedesco op te volgen, maar volgens hem is er geen sprake van gesprekken.

Het lijkt er sterk op dat Tedesco geen toekomst heeft bij België. De keuzeheer voldoet niet aan de verwachtingen bij De Rode Duivels, waardoor een ontslag slechts een kwestie van tijd lijkt. Waar in eerste instantie de naam van Louis van Gaal werd genoemd als mogelijke opvolger, is het volgens Sacha Tavolieri juist Henry die terugkeert bij België. Tussen 2021 en 2022 was hij al assistent van Roberto Martínez.

In de podcast Rothen s’enflamme van voormalig Frans-international Jérôme Rothen wordt Henry gevraagd naar de geruchten. “Als ik op de lijst sta van de Belgische bond, hebben ze mij nog niet benaderd”, stelt de voormalig spits van Arsenal en Barcelona. “Er is geen enkel contact geweest met de Belgische bond.”

Naast een nieuwe rol bij België, behoort ook een bondscoachschap bij Frankrijk tot de opties. Vorige week werd bekend dat Didier Deschamps na het WK van 2026 na veertien jaar stopt als coach van Les Bleus. Toch lijkt Zinédine Zidane de meest voor de hand liggende kandidaat voor die rol te zijn. “Dat is iets waar mensen al heel lang op hopen en dat zou verdiend zijn. Of ik ook kandidaat ben? Dat weet ik niet. Dat moet je aan de bondsvoorzitter vragen.”

