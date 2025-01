Thibaut Courtois doet opvallende uitspraak, waarmee hij de Belgische bond in een lastig parket brengt

stond op 17 juni 2023 weliswaar voor het laatst onder de lat bij België, maar als het aan de doelman van Real Madrid, gaat hij met zijn land mee naar het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada - mochten de Belgen zich plaatsen. Dat heeft Courtois laten optekenen in een interview met CNN. De sluitpost liet in augustus vorig jaar nog weten dat hij niet beschikbaar is zolang Domenico Tedesco op de bank zit.

Courtois was jarenlang de onbetwiste eerste doelman bij de Belgen, maar maakte zichzelf in juni 2023 onmogelijk door het trainingskamp te verlaten vanwege een rel om de aanvoerdersband. De goalie kon het niet geloven dat bondscoach Tedesco bij afwezigheid van Kevin De Bruyne voor Romelu Lukaku koos als aanvoerder en dus niet voor hem. Tedesco en Courtois liggen sindsdien met elkaar in de clinch. De doelman keepte op 17 juni 2023 zijn laatste interland. Hij werd nadien ook niet meer opgeroepen, al was dat vorig jaar sowieso een lastig verhaal geweest vanwege een zware knieblessure.

Artikel gaat verder onder video

In augustus, anderhalve maand na de uitschakeling van België op het Europees Kampioenschap in Duitsland, richtte Courtois zich met een bericht op X nog tot zijn landgenoten. “Ik voel immense liefde en trots om mijn land te vertegenwoordigen op het veld, net als ieder van jullie die de Rode Duivels steunt. Ik voel me bevoorrecht dat ik de eer heb gehad om het nationale shirt te dragen. Zelfs in mijn stoutste dromen had ik niet kunnen bedenken dat ik dat meer dan honderd keer zou doen. Helaas heb ik, na de gebeurtenissen met de coach en na veel nadenken, besloten om niet terug te keren naar het Belgische nationale team onder zijn leiding”, zo klonk het.

I want to address the Belgian fans and supporters of our national team.



I feel immense love and pride in representing my country on the pitch, as well as every one of you who supports the Red Devils. I feel privileged to have had the honor of wearing the national jersey. Not… pic.twitter.com/BD4YP09wxs — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) August 22, 2024

Kiest de bond voor Tedesco of Courtois?

Tedesco staat al tijden onder druk bij de Rode Duivels. Zij hoopten zich na het teleurstellend verlopen EK in Duitsland te revancheren in de Nations League, maar eindigden in een groep met Frankrijk, Italië en Israël op de derde plaats. De roep om een vertrek van Tedesco werd na de uitschakeling voor de kwartfinales van de Nations League luider en luider, maar de Belgische bond denkt er vooralsnog anders over. Dat brengt de bond wel in een lastig parket. Sportief directeur Vincent Mannaert hoopt Courtois weer onder de lat te zien, maar met Tedesco voor de groep keert de doelman normaal gesproken niet terug. Terwijl hij dus wel graag zijn land vertegenwoordigt tijdens het WK van 2026…

LEES OOK: Bondscoach van België wordt keihard aangepakt: 'Rare kronkels in zijn hoofd'

“Ik voel me altijd trots om voor mijn land te spelen. Uiteraard is het team ook verder gegaan en ik weet niet wat er de komende maand of jaar gaat gebeuren”, zo wordt Courtois door Het Laatste Nieuws geciteerd in een interview met het Amerikaanse CNN. “Ik hoop op nog een wedstrijd, op een goed afscheid of om nog een keer te spelen. Ik zou graag het WK spelen… Maar we zullen zien wat er gebeurt. Het is niet zo makkelijk”, aldus de sluitpost, die tot op heden 104 keer het shirt van zijn land droeg. Hij debuteerde op 15 november 2011 en nam deel aan de WK’s van 2014, 2018 en 2022 én de EK’s van 2016 en 2020 (vanwege de coronacrisis gespeeld in 2021).

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Interlandcarrière ten einde in 2024: 'Pijnlijk, door de achterdeur weg bij Oranje'

In 2024 kwam de interlandcarrière ten einde van een 96-voudig Oranje-international.