Bondscoach van België wordt keihard aangepakt: 'Rare kronkels in zijn hoofd'

Na het teleurstellend verlopen EK in Duitsland en de dramatische vertoning tegen Italië leek het niet nóg slechter te kunnen gaan met België, ware het niet dat er zondagavond met 1-0 werd verloren van Israël. Daardoor vraagt men zich steeds nadrukkelijker af of bondscoach Domenico Tedesco nog wel kan blijven zitten. Volgens voormalig international Marc Degryse is de situatie ‘onhoudbaar’ en moet de Belgische voetbalbond zijn conclusies trekken.

België had na het teleurstellend verlopen EK in Duitsland het een en ander recht te zetten. De Rode Duivels eindigden in een groep met Roemenië, Oekraïne en Slowakije op een tweede plaats en stonden daardoor in de achtste finales tegenover Frankrijk. In een weinig hoogstaande wedstrijd trokken de Fransen door een ongelukkig eigen doelpunt van Jan Vertonghen aan het langste eind. In de Nations League volgde een nieuwe teleurstelling voor de Belgen. Na vier punten uit de eerste vier groepsduels moest het thuisduel met Italië van afgelopen donderdag gewonnen worden, maar de Italianen waren vanaf minuut één de baas.

België verloor met 0-1 en kon zich daardoor niet meer plaatsen voor de kwartfinale van de Nations League. De formatie van bondscoach Tedesco hoopte de groepsfase nog wel enigszins goed af te sluiten, maar verloor de laatste wedstrijd van Israël met 1-0. “Tedesco heeft na dat mislukte EK gekozen om te experimenteren in deze Nations League en dat is mislukt. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Neen, ik vrees dat dit niet houdbaar is”, zo klinkt de harde conclusie van Degryse op de website van Het Laatste Nieuws. Volgens Degryse is het een ‘optelsom’ die maakt dat de positie van Tedesco niet langer houdbaar is. “Eerst was er dat conflict met Courtois, dan het mislukte EK. Vervolgens De Bruyne die na Frankrijk niet alleen kritisch was voor zijn ploegmaten, maar ook voor Tedesco.”

Kevin De Bruyne stak na de verloren uitwedstrijd tegen Frankrijk vorige maand zijn frustraties niet onder stoelen of banken. De middenvelder van Manchester City is zeker niet de enige Rode Duivel die (in)direct kritiek heeft geuit op de tactiek van de bondscoach. Leandro Trossard liet er afgelopen donderdag na afloop van het duel met Italië eveneens geen misverstand over bestaan. “Dan waren er die twee matchen tegen Italië toen we telkens een helft lang achter de feiten liepen door vreemde keuzes. Dat de barragematchen (play-offs, red.) hem straks nog overeind kunnen houden? Sorry, dat vind ik niet. Niet na nog maar eens een miskleun”, aldus Degryse, die vindt dat er ‘te veel rare kronkels’ in het hoofd van Tedesco zitten. “Nu heb je iemand nodig die echt de lijnen uitzet en iedereen meekrijgt. Dat zie ik Tedesco niet doen. Onder hem beslissen de belangrijke spelers zelf of ze al dan niet meedoen.”

‘Trieste balans’ onder Tedesco

Het Laatste Nieuws laat er zelf eveneens weinig misverstand over bestaan. “Moet de Belgische voetbalbond Tedesco ontslaan?”, zo klinkt de kop boven een artikel waar lezers hun mening kunnen geven over de toekomst van de bondscoach. “Na een nieuwe miskleun van de Rode Duivels zondagavond in Hongarije tegen Israël, dringt de vraag zich steeds meer op of Tedesco nog langer houdbaar is als bondscoach.” Het medium ziet niet alleen dat België ‘geregeld bijzonder pover voetbal’ op de mat legt, maar ook dat het met de resultaten ‘steil bergaf’ gaat. “Slechts twee van de tien matchen gewonnen sinds de start van het EK: tegen godbetert Roemenië en Israël. Zes keer verloren en twee keer gelijk. Dat is de trieste balans van België onder Tedesco sinds de start van het EK de voorbije zomer.”

