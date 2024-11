Problemen bij België: verdediger deelt 'stevige bodycheck' uit na discussie met ploeggenoot

België had donderdagavond moeten winnen van Italië om in de race te blijven voor een plekje bij de laatste acht van de Nations League, maar leed in het eigen Koning Boudewijnstadion een pijnlijke nederlaag. Dat is niet de enige reden waarom het onrustig is bij de Rode Duivels. In de tweede helft kregen ploeggenoten en het met elkaar aan de stok, waarbij Theate de oud-verdediger van onder meer sc Heerenveen en Excelsior zelfs een duw gaf.

België had na het teleurstellend verlopen Europees Kampioenschap in Duitsland wat recht te zetten. Maar na de vroegtijdige uitschakeling in Duitsland verliep ook de groepsfase van de Nations League rampzalig. De formatie van bondscoach Domenico Tedesco haalde in een groep met Frankrijk, Italië en Israël slechts vier punten uit de eerste vier duels en moest donderdagavond daarom winnen van Italië om uitzicht te houden op een plek bij de laatste acht. Maar Italië bleek te sterk voor de Rode Duivels, die door een vroege tegentreffer met 0-1 verloren.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: België moet winnen, maar begint dramatisch tegen Italië: 'Wát een blunder!'

De frustraties liepen gedurende de wedstrijd hoog op bij de Belgen en die naderden in de openingsfase van de tweede helft het kookpunt toen Faes en Theate het met elkaar aan de stok kregen. “De opbouw naar de opmerkelijke fase: Barella rukte op tot aan de achterlijn en trapte een voorzet richting Di Lorenzo aan de eerste paal. Theate dekte de eerste zone, terwijl Faes in de rug van Di Lorenzo stond. De Italiaan positioneerde zich tussen de twee Rode Duivels en kopte richting Casteels. Hoog over, weliswaar”, zo beschrijft Het Laatste Nieuws het moment dat leidde tot de ruzie tussen Faes en Theate.

Faes, die een verleden heeft bij sc Heerenveen en Excelsior en inmiddels al twee jaar onder contract staat bij Leicester City, was niet te spreken over het feit dat Giovanni Di Lorenzo zoveel ruimte kreeg om te koppen. “De Leicester City-verdediger liet zijn ongenoegen blijken en wees Theate er met duidelijke handgebaren op dat hij scherper had moeten verdedigen. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij Theate, waarop hij de confrontatie met Faes opzocht. Faes, die zich al had weggedraaid, kreeg een stevige bodycheck in de rug”, zo leest het en valt er te zien op de beelden die HLN deelt op de website.

Complimenten voor Theate

Toby Alderweireld liet zich na afloop in de analyse op VTM uit over bovenstaande situatie. “Theate doet het eigenlijk fantastisch. Hij dekt de eerste zone en Faes moet dan vooruit dekken en het duel aangaan, zeker als de bal over Theate heen vliegt.” Het akkefietje tussen Faes en Theate bleef bij de duw van laatstgenoemde en wat geschreeuw over en weer, maar oud-international Alderweireld beseft dat ‘dit niet goed is voor de ploeg’. “Het kan natuurlijk in de emotie gebeuren, maar ik denk dat Theate de eerste zone hier perfect afdekt. Faes moet voor hem dekken en altijd het duel aangaan, dus hier had Theate gelijk.”

© VTM/Het Laatste Nieuws

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman noemt opvallende international waar hij meeste contact mee heeft

Ronald Koeman heeft het meeste contact met een Oranje-international die ditmaal buiten de boot is gevallen.