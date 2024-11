Italië deelt volgende dreun uit aan België

Ruim vier maanden na de vroegtijdige uitschakeling tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland heeft België een nieuwe dreun moeten incasseren. De Rode Duivels moesten donderdagavond op eigen veld winnen van Italië om in de race te blijven voor een ticket voor de kwartfinales van de Nations League, maar gingen met 0-1 onderuit. Daardoor kan België zich, ondanks het feit dat er nog één groepswedstrijd op het programma staat, niet meer plaatsen voor de finalerondes.

België speelde een teleurstellend EK, waar het al in de achtste finales werd uitgeschakeld door Frankrijk. De formatie van bondscoach Domenico Tedesco hoopte zich in de Nations League te kunnen herstellen van die teleurstelling, maar de eerste vier groepsduels leverden slechts vier punten op. Daardoor stond er nogal wat druk op het thuisduel met Italië. Sterker nog: dat moest écht gewonnen worden om kans te houden op een vervolg in het toernooi.

Tedesco kon niet beschikken over Charles de Ketelaere en Jérémy Doku en ook Kevin de Bruyne was niet van de partij, maar koos met Romelu Lukaku en Loïs Openda wel voor twee spitsen met - normaal gesproken - een neusje voor het doel. De aanvallers van respectievelijk Napoli en RB Leipzig konden in de eerste helft echter niet bereikt worden door hun teamgenoten. Italië had vanaf minuut één het initiatief en opende al vroeg de score. Maxim De Cuyper stond te schutteren achterin en daarvan profiteerde Giovanni Di Lorenzo, op wiens aangeven Sandro Tonali de 0-1 binnen kon tikken. Er waren op dat moment nog maar elf minuten gespeeld.

Kansen voor België én Italië

België moest dus al vroeg in de achtervolging. Die verliep heel moeizaam. Het gastland wist in de eerste helft vrijwel niets te creëren. Veelzeggend was een slecht moment van Lukaku, die een potentieel gevaarlijke omschakeling volledig om zeep hielp door de bal áchter Arthur Theate te spelen. Italië hield makkelijk stand, zonder zelf veel kansen bij elkaar te voetballen. Zo kregen de aanwezigen in het Koning Boudewijnstadion eigenlijk een teleurstellende eerste helft voorgeschoteld. Het tweede bedrijf was een stuk interessanter. België moest en Italië loerde op de omschakeling. Openda kreeg een goede kans op de 1-1, maar hij vond Gianluigi Donnarumma op zijn weg. Een paar minuten daarvoor was Di Lorenzo heel dicht bij de 0-2, maar hij zag zijn inzet eerst door Wout Faes en Theate van de lijn worden gekeerd en kopte daarna over.

Het was wachten op de grote kans voor Lukaku, die hij vrijwel elke interland wel krijgt. Tijdens het EK was hij erg ongelukkig in de afronding en ook tegen Italië wist hij het doel niet te vinden. Die mogelijkheid kreeg hij nog wel, maar op aangeven van Timothy Castagne knikte hij naast. Het dichtst bij de gelijkmaker was Faes. De oud-verdediger van sc Heerenveen en Excelsior, inmiddels al twee jaar actief bij Leicester City, kopte mooi naar achteren, maar raakte de paal. Zo zat het de Belgen ook niet mee. Italië hield stand. De Europees kampioen van 2021 gaat samen met Frankrijk naar de volgende ronde van de Nations League, België moet een volgende teleurstelling zien te verwerken.

