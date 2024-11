België moet winnen, maar begint dramatisch tegen Italië: 'Wát een blunder!'

België is donderdagavond dramatisch begonnen aan het belangrijke thuisduel met Italië. De Rode Duivels hebben een overwinning nodig om in de race te blijven voor een ticket voor de kwartfinales van de Nations League, maar kwamen na elf minuten al op een 0-1 achterstand. opende de score namens Italië, maar daar ging een enorme fout van aan vooraf. Ziggo Sport-commentator Emile Schelvis noemt het zelfs een ‘blunder’.

België beleeft een tot op heden erg teleurstellende Nations League-campagne. Na de vroegtijdige uitschakeling op het Europees Kampioenschap in Duitsland won de ploeg van trainer Domenico Tedesco alleen van Israël. De dubbele ontmoeting met Frankrijk leverde geen punten op, in Italië werd er met 2-2 gelijkgespeeld. Met vier punten uit vier wedstrijden is de opdracht voor onze zuiderburen dus duidelijk: winnen van België.

LEES OOK: Volgende ster van de 'gouden generatie' dreigt te stoppen bij België: 'Ik dacht: 'Nee man, f*ck'

Maar de start was dramatisch. Italië nam vanaf minuut één het heft in handen en drong het gastland ver terug op eigen helft. Hoewel het erg druk was rond de Belgische zestien, kwamen de Italianen er na elf minuten spelen toch doorheen. Daarbij kregen ze wel wat hulp van De Cuyper. De linksback verwerkte een op het eerste oog probleemloos balletje volledig verkeerd. Het leer ging door zijn benen door, waarna Giovanni Di Lorenzo de bal, nog wel via een tegenstander, panklaar legde voor Tonali. De middenvelder hoefde er alleen nog zijn voet tegenaan te zetten. Een vroege voorsprong dus voor de bezoekers.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Met een beetje geluk zet Sandro Tonali Italië op voorsprong 💪#ZiggoSport #NationsLeague #BELITA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 14, 2024

