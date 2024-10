Volgende ster van de 'gouden generatie' dreigt te stoppen bij België: 'Ik dacht: 'Nee man, f*ck'

Het valt niet uit te sluiten dat (31) zijn laatste wedstrijd in het shirt van België al heeft gespeeld. De topscorer aller tijden van de nationale ploeg behoorde tijdens het afgelopen Europees Kampioenschap in Duitsland ‘gewoon’ nog tot de selectie van de Rode Duivels, maar liet de voorbije vier interlands aan zich voorbijgaan. Lukaku vertelt dat hij het vooral mentaal lastig heeft om zich op te laden voor de interlands.

Lukaku debuteerde op 3 maart 2010, onder leiding van toenmalig bondscoach Dick Advocaat, voor zijn land en werd al op jonge leeftijd topscorer aller tijden. Na 119 interlands staat de teller op 85 doelpunten. De grote vraag is of er nog doelpunten bij gaan komen. Lukaku kwam na het teleurstellend verlopen EK in Duitsland, waar België strandde in de achtste finales en de spits niet tot scoren kwam, niet meer in actie voor de nationale ploeg. Hij liet de duels in de Nations League bewust aan zich voorbijgaan. “Ik had er even genoeg van. Ik dacht: ‘Nee man, f*ck.’ Kijk naar mijn jaren bij Chelsea, Inter en Roma. Ik was mezelf niet”, zo wordt hij geciteerd door Het Laatste Nieuws in een podcast met Friends of Sports en Koolcast.

Lukaku stond de voorbije jaren onder contract bij Chelsea, maar in Zuid-Londen waren ze hem liever kwijt dan rijk. Na uitleenperiodes bij Internazionale en AS Roma verkaste hij afgelopen zomer definitief naar Napoli, dat een bedrag van dertig miljoen euro voor hem neertelde. Lukaku wilde zich volledig focussen op zijn nieuwe club en vertelde bondscoach Domenico Tedesco dan ook af te zien van deelname aan de eerste interlands na het EK. “Het was een fysieke keuze, maar vooral een mentale. Ik heb altijd met vuur voor de nationale ploeg gespeeld, maar nu brandt het vuurtje even niet”, zo is hij eerlijk. Het is dan ook de vraag of hij spoedig zijn rentree maakt bij de Rode Duivels. “Ik hoop dat ik op termijn de passie kan terugvinden om voor de nationale ploeg te spelen, dat het vuur in mij opnieuw gaat branden.”

Daar ziet het er momenteel echter niet naar uit. Het afgelopen EK heeft er flink ingehakt bij Lukaku. België eindigde in een groep met Roemenië, Oekraïne en Slowakije op de tweede plaats. In de achtste finales ging het door een ongelukkig eigen doelpunt van Jan Vertonghen mis tegen Frankrijk. “Na het EK is dat momenteel moeilijk. Bij je club krijg je snel een nieuwe kans, maar het volgende doel met de Duivels is pas het WK over twee jaar en dat lijkt nog zo ver weg. Maar dat WK is wel een drijfveer”, aldus Lukaku, die een terugkeer in het nationale elftal dus zeker nog uit zijn hoofd heeft gezet. Maar eerst moet het ‘goede’ gevoel terugkomen. “En dan wil ik zeker een leidersrol op mij nemen, maar ze moeten niet van mij verwachten dat ik blij ga zijn als we niet winnen. Want dat is het enige wat ontbreekt bij deze lichting: voetballend staan ze al zo ver, maar qua winnersmentaliteit kan het veel beter.”

Lukaku start geweldig bij Napoli

Lukaku is ervan overtuigd dat hij dat laatste, winnaarsmentaliteit, zijn landgenoten ‘zeker’ kan bijbrengen. Tijdens het EK in Duitsland liep het ook bij Lukaku voor geen meter. De beresterke spits miste veel opgelegde kansen. In het shirt van Napoli gaat het scoren hem het vooralsnog een stuk beter af. Na zes wedstrijden staat de teller op drie treffers en zelfs vijf assists. In de laatste competitiewedstrijd voor de interlandperiode, thuis tegen Como, loodste hij Napoli met een doelpunt en twee assists nog hoogstpersoonlijk naar een 3-1 zege. De formatie van coach Antonio Conte gaat, mede dankzij Lukaku, na zeven wedstrijden aan kop in de Serie A.

