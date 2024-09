Zwaar gefrustreerde Kevin De Bruyne lijkt afscheid aan te kondigen: 'Ik stop!'

stapte maandagavond zwaar gefrustreerd van het veld, nadat hij met België een kansloze nederlaag had geleden in het Nations League-duel met Frankrijk - dat in Lyon met 2-0 te sterk was voor De Rode Duivels. De 33-jarige sterspeler van Manchester City leek na afloop van het duel zelfs te hinten op een afscheid van de nationale ploeg.

De Bruyne droeg tegen de Fransen opnieuw de aanvoerdersband en stak na afloop van het duel zijn frustraties niet onder stoelen of banken. "Er zijn spelers die hun taken niet uitvoeren en dan kom je in de problemen, punt", fulmineerde de aanvallende middenvelder voor de camera's van VTM. "Ik ga niet in de media zeggen wat beter moet. Ik heb in de rust mijn zegje gedaan en dat is meer dan voldoende. Het moet altijd beter. Als je de top niet aankunt, ben je niet goed genoeg. En dan moet je alles geven en zelfs dat wordt door sommigen niet gedaan."

Het Belgische RTL heeft bovendien beelden gepubliceerd van een gesprek tussen De Bruyne en oud-international Frank Vercauteren, tegenwoordig sportief directeur bij de Belgische voetbalbond KBVB. Hoewel daarin niet te horen is wát het duo tegen elkaar zegt, zien verschillende media - waaronder Het Laatste Nieuws - hoe De Bruyne meermaals "Ik stop!" zegt tegen de beleidsbepaler.

Mocht De Bruyne daadwerkelijk de handdoek in de ring gooien, dan zou een einde komen aan een interlandloopbaan van ruim veertien jaar. De middenvelder debuteerde reeds in augustus 2010 in de nationale ploeg, in een met 1-0 verloren oefenduel bij Finland. Sindsdien kwam hij in totaal 107 keer in actie voor België, waarin hij goed was voor 30 doelpunten. De Bruyne was met zijn land actief op alle eindtoernooien vanaf het WK van 2014 in Brazilië. Het beste resultaat werd behaald op het WK van 2018 in Rusland, waar de 'Gouden Generatie' van de Belgen beslag legde op het brons.

