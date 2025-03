Van der Gijp hoorde vroeg over Barça-sterspeler: ‘Hij gaf Messi een schop!’

Nicky van der Gijp hoorde al vroeg over het talent van Pedri. Dat vertelt hij in de podcast Boskamp & Kleine Gijp. Jan Boskamp en Van der Gijp bespreken de klasse van het Spaanse nationale team, tot Kleine Gijp een anekdote over Pedri en Ronald Koeman begint te vertellen.

Boskamp vertelt over welke speler hem opviel tijdens Nations League-wedstrijd tussen Spanje en Nederland (3-3, Spanje won na strafschoppen): "Hij was invaller, Pedri. Oh, man, man, man. Dat kan toch niet?" Van der Gijp vult aan: "Dat hij op de bank zat." De zoon van René van der Gijp vertelt een anekdote over de Spanjaard: "Ik weet nog dat ik een keer met mijn vader naar een gala was. Toen was Koeman daar ook. Het was voor Casper (Support Casper, een stichting die geld inzamelt voor alvleesklieronderzoek, red.) Koeman was trainer van Barcelona.”

Van der Gijp vervolgt: “Ik was een beetje met hem aan het praten over Barcelona en toen zei hij: ‘Er voetbalt een ventje van zestien, Pedri.’ Hij zei: ‘Dat is het. Hij kwam binnen toen hij zestien was. Hij kwam bij Las Palmas vandaan. Op die eerste training heeft hij iedereen een schop gegeven.’ Gewoon iedereen een schop gegeven!”, roept Kleine Gijp. Boskamp moet lachen.

Van der Gijp gaat verder: “Dat was met Busquets en Messi, al die gasten. Hij heeft gewoon iedereen een schop gegeven. Koeman heeft hem laten debuteren. En ook Gavi volgens mij, Ansu Fati heeft hij natuurlijk gehad." Boskamp en van Der Gijp lachen nog om de vaak geblesseerde Fati: "Dan past hij wel bij Feyenoord", grapt Boskamp.

