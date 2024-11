Grote naam van België deelt na nederlaag tegen Italië flinke sneer uit aan bondscoach

België kan zich door de nederlaag tegen Italië niet meer plaatsen voor de finalerondes van de Nations League en dat zal de kritiek op bondscoach Domenico Tedesco alleen maar doen toenemen. De Italiaan stond na het teleurstellend verlopen Europees Kampioenschap in Duitsland en de matige prestaties in de eerste groepswedstrijden in de Nations League al onder een vergrootglas en dat is er niet minder op geworden. Zeker niet nu na afloop van de ontmoeting met Italië een gevoelige sneer uitdeelde.

Alleen een overwinning had België nog in de race voor een ticket voor de kwartfinales van de Nations League gehouden, want na de nederlagen tegen Frankrijk en het gelijkspel in Italië stond België er allesbehalve goed voor. Maar het thuisduel met de Italianen verliep rampzalig. België keek binnen het kwartier tegen een achterstand aan en kreeg vervolgens geen moment grip op de wedstrijd. Volgens Trossard is de eerste helft ‘de reden’ dat de Rode Duivels niet gewonnen hebben. “Het was toen gewoon niet goed genoeg. In de tweede helft hebben we geprobeerd om meer druk vooruit te zetten en op momenten lukte dat goed, waardoor we kansen creëerden”, zo wordt de aanvaller van Arsenal geciteerd door Het Nieuwsblad.

Loïs Openda en Romelu Lukaku kregen in de tweede helft goede mogelijkheden op de gelijkmaker, maar de spitsen van respectievelijk RB Leipzig en Napoli hadden het vizier niet op scherp staan. In de tweede helft toonde België in ieder geval beterschap, maar hoe komt het dat de ploeg van Tedesco er in de eerste 45 minuten totaal geen druk op wist te krijgen bij de Italianen? “Dat was de opdracht van de trainer”, zo is Trossard stellig. “We wisten immers dat ze hun middenvelders wilden laten uitzakken uit onze structuur. Alleen pakte dat niet goed uit en zijn we in de rust geswitcht. Daarom dat het in de tweede helft beter liep.”

Trossard wil niet zeggen of de selectie zich kon vinden in de aanpak van Tedesco. “Het was de tactiek van de coach waar we deze week op getraind hebben. Maar het liep niet goed, vandaar was het goed dat we dat in de tweede helft aangepast hebben.” Niet op tijd of in ieder geval niet voldoende voor een goed resultaat. Door de nederlaag zal België geen rol van betekenis spelen in de eindfase van de Nations League. In plaats daarvan wachten begin volgend kalenderjaar de play-offs om degradatie naar League B te voorkomen. “Er zat nochtans meer in. We moeten onze kansen benutten. Daar wringt het schoentje momenteel. Maar dat is natuurlijk niet gemakkelijk gezegd”, aldus Trossard.

