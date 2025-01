‘België passeert Van Gaal en zet vol in op andere grote naam’

Louis van Gaal zal niet de nieuwe bondscoach van België gaan worden. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri gaan De Rode Duivels bij een ontslag van Domenico Tedesco namelijk vol inzetten op de komst van Thierry Henry.

De toekomst van Tedesco bij België is zeer twijfelachtig. Onze zuiderburen werden onder zijn leiding derde in de poule van de Nations League, waardoor er in een play-off om promotie/degradatie gespeeld moet worden tegen Oekraïne. Afgelopen week stelde Het Laatste Nieuws dat technisch directeur Vincent Mannaert al op zoek is naar een opvolger. Destijds werd de naam van Louis van Gaal genoemd als mogelijke kandidaat.

Volgens Tavolieri moet echter niet de Nederlander, maar Henry de nieuwe bondscoach van België gaan worden. Dat vertelt de transferexpert in een uitzending van LesNews24. Henry moet voor het einde van de maand al terugkeren bij De Rode Duivels, waar hij tussen 2021 en 2022 als assistent van Roberto Martínez actief was. In maart wacht het tweeluik in de Nations League met Oekraïne.

Zilveren Olympische medaille

Vorig seizoen heeft Henry al op eigen benen gestaan, toen hij bondscoach was van Frankrijk Onder 21. Daarmee mocht hij afgelopen zomer deelnemen aan de Olympische Spelen in eigen land. De Fransen wisten de finale te halen, maar verloren daarin na verlening van de talenten van Spanje.

