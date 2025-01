België wil voormalig trainer van Spanje en Real Madrid als opvolger van Tedesco

Julen Lopetegui moet de nieuwe bondscoach van België worden, zo weet transferexpert Sacha Tavolieri. De Spanjaard werd begin deze maand ontslagen door West Ham United, maar kan dus vrij snel weer aan de slag.

België heeft Domenico Tedesco afgelopen week op straat gezet. Het ontslag van de bondscoach zat er al een tijdje aan te komen, waardoor de geruchten over zijn opvolging al langer rondgingen. Onder meer Louis van Gaal en Thierry Henry werden genoemd als mogelijke opvolgers van de Italiaan. Laatstgenoemde ontkende echter al contact te hebben gehad met de Belgische bond.

Volgens Tavolieri is het juist Lopetegui die het stokje van Tedesco over moet gaan nemen. De transferexpert schrijft dat de interesse van de KBVB voor de Spaanse trainer concreet is. Afgelopen weekend werd de oefenmeester door de bond als prioriteit bestempeld. Later deze week zullen er gesprekken plaatsvinden, waarbij Lopetegui open zou staan om zich in ieder geval tot het WK van 2026 aan De Rode Duivels te verbinden.

Voor Lopetegui zou dit betekenen dat hij razendsnel na zijn ontslag bij West Ham weer een nieuwe baan heeft gevonden. De Spanjaard werd begin januari ontslagen door de Londenaren, nadat hij niet aan de gestelde verwachtingen wist te voldoen. Eerder was Lopetegui onder meer werkzaam bij Real Madrid en als bondscoach van Spanje.

🇧🇪 L’intérêt de la Fédération Belge pour Julen Lopetegui est concret.



✅ Comme expliqué vendredi dernier sur @LesNews24, ce qui était une piste en début de week-end s’est concrétisé ces dernières heures lorsque Vincent Mannaert a déterminé le nom du Basque comme sa priorité.… pic.twitter.com/GT0MZ5jBj5 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 19, 2025

